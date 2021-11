Der BVB legte gegen die im Tabellenkeller stehenden Stuttgarter einen vielversprechenden Start in die Partie hin und sorgte früh im Spiel mit einem Freistoß von Kapitän Marco Reus erstmals für Torgefahr (6.). Kurz darauf kam Donyell Malen nach Flanke von Julian Brandt aus elf Metern frei zum Kopfball, setzte die Kugel aber deutlich neben das Tor (7.).

In der Folge agierten die Schwarz-Gelben im Spiel mit Ball aber oftmals zu fahrig und fanden gegen diszipliniert verteidigende Gäste kaum Lösungen im letzten Drittel. Ein Hazard-Schuss von der Strafraumgrenze rauschte kurz vor der Pause noch knapp über die Latte (37.), quasi im Gegenzug verbuchten dann die immer wieder gefährlichen Gäste die beste Chance des ersten Durchgangs.

Nach Kopfballablage von Orel Mangala kam Tanguy Coulibaly aus elf Metern freistehend volley zum Abschluss, fand seinen Meister aber im stark reagierenden BVB-Torwart Gregor Kobel (38.).

Nach dem Seitenwechsel brach schließlich Donyell Malen den Bann für den BVB. Der Niederlander kam 20 Meter vor dem Tor frei zum Schuss und versenkte den Ball, von Ito noch leicht abgefälscht, links unten im Eck (56.).

Roberto Massimo vernascht Mats Hummels

Sieben Minuten später belohnte sich der VfB mit der schnellen Antwort für einen mutigen Auftritt: Nach Manuel Akanjis Ballverlust im Mittelfeld bediente Philipp Förster gedankenschnell Roberto Massimo in der Spitze. Der Flügelspieler ließ Mats Hummels im Strafraum aussteigen und verwandelte sicher in die linke Ecke zum Ausgleich (63.).

Kurz darauf hätte Akanji seinen Fehler beinahe wieder gutgemacht, sein abgefälschter Distanzschuss landete aber an der Latte (67.).

In der Schlussphase entwickelte sich ein offenes Spiel mit dem besseren Ende für die Borussia mitten in eine starke Drangphase der Schwaben. Nach einer Suttgarter Ecke startete Reus in der eigenen Hälfte den Konter und steckte kurz vor dem gegnerischen Strafraum für Thorgan Hazard durch. Dessen Schuss wehrte Florian Müller zur Seite ab, wo Reus durchgelaufen war und ins leere Tor zum 2:1-Siegtreffer einschob (85.).

Die Stimmen:

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Wir haben das Spiel angenommen. Wir waren zwar nicht super torgefährlich über die meiste Zeit, aber wir haben gekämpft."

Sven Mislintat (Sportdirektor VfB Stuttgart): "Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Dortmund hat einen abgefälschten Ball und einen Konter gebraucht, um zu gewinnen."

Florian Müller (VfB Stuttgart): "Das war unsere beste Saisonleistung, wir haben ein super Spiel gemacht. Das wir uns nicht belohnen, ist umso ärgerlicher."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Zu wenig Flügelspiel beim BVB

Bei Borussia Dortmund lief gegen Stuttgart über lange Zeit zu viel durchs Zentrum, wo die Gäste ohnehin schon mit einer Fünferkette und drei Mann davor im Mittelfeld die Räume so eng wie möglich machten. Der BVB spielte sich zwar ordentlich ins letzte Drittel, dann aber fehlten oftmals die Anspielstationen auf den Außenpositionen. Insbesondere Rechtsverteidiger Thomas Meunier rückte nur selten als Unterstützung mit nach vorne auf, sodass die Dortmunder Mittelfeldspieler abdrehen und den Angriff ein ums andere Mal abbrechen mussten.

Die Statistik: 11

Der BVB hat durch den Sieg gegen den VfB elf seiner vergangenen 14 Bundesligaspiele gegen die Stuttgarter gewonnen.

