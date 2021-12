Trainer Adi Hütter sprach offen von Verunsicherung, Kapitän Lars Stindl bemängelte fehlenden Teamgeist, Torhüter Yann Sommer stöhnte über die Gegentor-Flut: Die Mängelliste bei Borussia Mönchengladbach war nach dem nächsten Tiefschlag in der Bundesliga lang - vom Abstiegskampf wollte nach dem deutlichen 1:4 (0:2) bei RB Leipzig beim fünfmaligen deutschen Meister aber (noch) niemand etwas wissen. Das Gladbacher Selbstverständnis ist ein anderes.

"Es ist schon eine Verunsicherung da", sagte Hütter nach der dritten deftigen Pleite nacheinander. Von einer "gefährlichen Situation" wolle er aber nicht sprechen, "weil die Mannschaft zu viel Qualität hat."

Doch davon war zuletzt wenig zu sehen. Null Punkte aus den vergangenen drei Spielen, dazu eine indiskutables Tordifferenz (2:14). Letzteres, sagte Sommer, sei "absolut crazy".

Die Borussia tritt derzeit vor allem defensiv auf wie ein Absteiger und kommt der Gefahrenzone tatsächlich immer näher. Lediglich 18 Punkte hat Mönchengladbach nach 15 Spieltagen gesammelt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Punkte.

Eberl stellt sich vor Hütter

"Wir haben uns in kürzester Zeit in diese Situation gebracht", ärgerte sich Hütter. Der Österreicher wirkte nachdenklich, mit leiser Stimme suchte er nach Gründen für die plötzliche schwere Krise. Die Zweifel, dass Hütter diese noch bewältigen kann, wachsen.

Von Sportdirektor Max Eberl erhielt der 51-Jährige im Vorfeld des Spiels die volle Rückendeckung. Im Aktuellen Sportstudio des "ZDF" erneuerte er sie. "Schuld tragen wir alle. Ich möchte keinen sehen, der auf einen anderen zeigt", sagte Eberl.

Gelingt der Befreiungsschlag in den kommenden Duellen gegen Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt und die formstarke TSG Hoffenheim aber erneut nicht, droht den Fohlen ein Weihnachtsfest in der Abstiegszone. Eberl ist nicht bekannt für vorschnelle Trainerentlassungen. Ein "Weiter so" kann es aber auch nicht geben.

Stindl kritisiert Auftritt in Leipzig

Die Leistung in Leipzig machte wenig Hoffnung. Einsatz, Spielfreude, Abwehrverhalten - Gladbach war in allen Belangen unterlegen. Einzig dem starken Rückhalt Sommer, dessen einziger Patzer dank eines Blackouts von RB-Stürmer Andre Silva (52.) folgenlos blieb, war es zu verdanken, dass die Gäste nicht noch mehr Gegentreffer kassierten. "Jeder hat etwas für sich gemacht und nicht zusammen als Team", kritisierte Stindl.

Gladbach, das offensiv erst in den Schlussminuten Gefahr ausstrahlte, machte es Leipzig viel zu einfach. Nach dem Rückstand durch Josko Gvardiol (21.) verlor die Borussia spätestens nach dem zweiten Gegentreffer durch Silva (33.) die Zuordnung. Leipzig hatte Chancen im Minutentakt.

Ramy Bensebaini gelang noch per Fallrückzieher das zwischenzeitliche Anschlusstor (88.), Christopher Nkunku (90.+1) und Benjamin Henrichs (90.+4) machten aber alles klar.

"Wir haben in der Summe verdient verloren", sagte Hütter, "die Frage ist, wie wir da gemeinsam wieder rauskommen." In Mönchengladbach braucht es schnelle Antworten.

