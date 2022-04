Die Borussen begannen äußerst dominant und erarbeiteten sich in den Anfangsminuten gute Möglichkeiten auf die frühe Führung. Zwar vergaben sie zunächst mehrmals aus aussichtsreichen Abschlusspositionen, in der 18. Minuten belohnten sie ihren Aufwand allerdings mit dem hochverdienten 1:0, indem Marcus Thuram nach Steckpass von Kouadio Koné aus spitzem Winkel traf. Sechs Minuten später stellte Gladbach per verwandeltem Foulelfmeter von Alassane Pléa auf 2:0. Vorausgegangen war ein Foulspiel durch Timothy Tillman.

Erst nach knapp einer halben Stunde strahlte Fürth erstmals Torgefahr aus, als Sebastian Griesbeck nach einem Eckstoß unbedrängt vorbeiköpfte (30.). Anschließend war das Tempo relativ gering. In den letzten 15 Minuten vor dem Seitenwechsel erarbeiten sich beide Klubs Torchancen, zwingende waren aber selten dabei.

In der ausgeglichenen ersten Viertelstunde nach der Pause passierte nicht viel. Greuther Fürth schraubte seinen Ballbesitzanteil nach oben und strahlte deutlich mehr Torgefahr als in Halbzeit eins aus. Der Anschlusstreffer gelang dem Aufsteiger allerdings nicht.

Borussia Mönchengladbach agierte im zweiten Durchgang vergleichsweise abwartend und fokussierte sich auf die Ergebnisverwaltung. In der Schlussphase vergaben beide Teams dicke Chancen auf einen Treffer. In der 70. Minute nickte Joker Jessic Ngankam aus kurzer Distanz am Kasten vorbei. Drei Minuten später traf Florian Neuhaus zum vermeintlichen 3:0, das aufgrund eines Foulspiels von Thuram aber nicht zählte. Anschließend vergaben Branimir Hrgota (74.) und Jordan Beyer (77.) knapp, sodass es beim 2:0 blieb.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Erinnerungen an Fürths Ligaauftakt

Gegen den Ball agierten die Fürther in einem 5-3-2. Auch in ihren beiden vorherigen Partien gegen Freiburg und Frankfurt ließ Coach Stefan Leitl in diesem System spielen, wobei sein Team keine Gegentreffer kassierte. Gegen Gladbach war allerdings sehr schnell zu erkennen, dass die Null aus Kleeblatt-Sicht vermutlich nicht erneut auf der richtigen Seite stehen wird. Vor allem in der Anfangsphase erinnerte Fürths Auftritt an den ersten Spieltag, als Leitl ebenfalls auf ein 5-3-2 setzte, seine Truppe gegen den VfB Stuttgart mit 1:5 unterging und er anschließend vom zweiten bis zum 26. Spieltag auf eine Viererkette setzte.

Die Statistik: 12

Greuther Fürth blieb auch im zwölften Pflichtspiel gegen die Fohlen sieglos (zwei Remis, zehn Niederlagen). Die Borussen spielten gegen keinen anderen Verein so häufig, ohne zu verlieren. Das Kleeblatt duellierte sich im Profi-Bereich hingegen mit keinem anderen Klub so oft, ohne zu gewinnen.

