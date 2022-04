Schon in Minute eins musste Giovanni Reyna vom Platz - abermals am Oberschenkel verletzt, abermals unter Tränen. Noch in der ersten Halbzeit folgte ihm Mahmoud Dahoud mit einer Schulterverletzung (36.) in die Kabine. Dort blieb in der Halbzeit auch Mats Hummels (Oberschenkel). Und laut Trainer Marco Rose klagte auch Raphael Guerreiro vor seiner Auswechslung in Minute 76 über eine nicht näher genannte Verletzung.

"Das ärgert mich für die Jungs", meinte der BVB-Coach nach dem 2:0 beim VfB Stuttgart mit getrübter Laune.

"Gio ist fix und fertig. Es ist wieder sein Oberschenkel, das ist sehr bitter. Mo ist auf seine Schulter gefallen. Er selber sagt, sie war zweimal raus. Müssen wir gucken. Und be Mats hat's auch in den Oberschenkel reingezogen", sagte Rose.

Dem Trainer stieß zudem eine unter der Woche publik gemachte Story rund um den Chef-Physiotherapeuten des BVB, Thomas Zetzmann, auf. Einem Bericht zufolge trennt sich Dortmund im Sommer auch wegen zu vieler Verletzungen der Spieler im Sommer von dem Physio.

Rose: "Die Diskussion ist eine Farce"

Eine Darstellung, die Pressesprecher Sascha Fligge schon am Donnerstag entschieden zurückgewiesen hatte. Zwar stimme es, dass Zetzmann den BVB im Sommer nach zwölf Jahren verlasse. Der Physiotherapeut kehre jedoch auf eigenen Wunsch aufgrund eines schwer erkrankten Familienmitglieds in seine Heimat Berlin zurück. Fligge: "Das hat überhaupt nichts mit unseren Verletztenproblematik und Ausfallzeiten zu tun."

Das betonte am Freitag auch Rose nochmal bei "DAZN". "Die Diskussion über unsere Physiotherapeuten, die diese Woche aufkam, ist eine Farce. Das ärgert mich", sagte der 45-Jährige: "Wir sind megaprofessionell aufgestellt, das können sie mir glauben."

Gerade Zetzmann sei "ein hervorragender Physiotherapeut, seit Jahren dabei, bei den Jungs total beliebt - und dann wird er in Verbindung mit den Verletzungen gebracht. Ne! Vorher kommt der Trainer, die Ärzte, die Athletiktrainer zum Thema Belastungssteuerung und dann irgendwann die Jungs, die Physiotherapeuten, die jeden Tag an den Jungs rumknüppeln. Das wollte ich hier nochmal klarstellen", so Rose.

