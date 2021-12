Der 29-Jährige laborierte lang an einer Knieverletzung und laut Sarr hängt seine öffentliche Wahrnehmung viel mit seinen Leistungen in der vergangenen Spielzeit zusammen, in der er anscheinand oftmal unter Verletzungen spielte.

"Was die Leute nicht wissen ist, dass ich mit zusammengebissenen Zähnen spielte. Mein Knie schmerzte, ich nahm vor jedem Spiel Entzündungshemmer", sagte der Nationalspieler Senegals.

"Mir ist klar, dass ich den Trainer-Stab zum Nachdenken bringe. Ich soll nicht an die letzte Saison denken, aber man muss mir Vertrauen schenken. Der FC Bayern hat mich nicht umsonst verpflichtet."

Zeigen was er drauf hat möchte der Außenbahnspieler beim Afrika Cup in Kamerun, dessen Austragung im Januar aufgrund der Corona-Pandemie allerdings noch auf der Kippe steht. "Der kommende Afrika-Cup wird mir ermöglichen, für Senegal zu spielen. Ich werde das Turnier nutzen, um zu zeigen, was ich kann."

Dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann offen für die Hereinnahme von Reservisten ist, bewies er bereits unter der Woche gegen den VfB Stuttgart. Marc Roca musste von Beginn an ran und erntete prompt Lob vom Coach

Sarr wühlt sich wohl in München

Eine wichtige Bezugsperson für Sarr in München ist Mannschaftskollege Lucas Hernandez (25) mit dem er oft seine Freizeit verbringt. "Er organisiert bei sich zu Hause Essen für die Franzosen: Raclette zum Beispiel bei der aktuellen Kälte. Er empfängt gerne Leute, es ist ein bisschen unser Restaurant bei ihm zu Hause", sagte Sarr.

Sarr kam im Oktober 2020 für acht Millionen Euro von Olympique Marseille. Sein Vertrag beim FCB läuft bis 2024.

