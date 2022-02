In einem insgesamt sehr zähen Spiel war Köln von Beginn an die bessere Mannschaft. Dennoch konnte die erste Großchance der Partie die Eintracht für sich verbuchen. Jesper Lindström setzte sich links im Sechzehner stark durch und legte quer für Sebastian Rode, der aus zehn Metern nur Jonas Hector anschießen konnte (10.). Die Kölner versuchten es im ersten Durchgang vor allem über die Außen, um dann in den Sechzehner auf den großen Sebastian Andersson zu Flanken. Nach einer Hereingabe von Hector konnte der Schwede stark weiterleiten auf Dejan Ljubicic, der Kevin Trapp allerdings nicht überwinden konnte (16.).

Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Mark Uth den Ball stark auf den zweiten Pfosten, wo Salih Özcan komplett frei zum Kopfball kam, aus kürzester Distanz das Tor allerdings verfehlte (26.). Kurz vor der Pause gab es noch mal die Großchance für die Hausherren, als Uth über den linken Flügel geschickt wurde. Andersson konnte seine Vorlage dann aber nicht gut genug verwerten und traf nur Filip Kostic, am Ende ging allerdings ohnehin die Fahne hoch, weil Uth zuvor im Abseits stand (44.).

Auch im zweiten Durchgang war es insgesamt ein zähes Spiel mit wenigen Großchancen. Die Kölner waren aber weiterhin das bessere Team und hatten bessere Möglichkeiten. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Florian Kainz schaltete Uth als Tuta und hatte die Abschlusschance aus spitzem Winkel, doch Trapp war erneut zur Stelle (60.). Kurz vor dem Ende ging es dann noch mal hoch her, auch weil der Edeljoker der Hausherren zustach. Der eingewechselte Anthony Modeste erhielt einen Pass in die Spitze, wo er dann alleine auf Trapp zusteuern konnte und den Schlussmann souverän tunnelte (84.). In der Nachspielzeit erhielt Rafael Borré ein hohes Zuspiel im Sechzehner, doch der Kolumbianer, der insgesamt viel lief, konnte diese Chance nicht verwerten und so blieb es beim 1:0 für Köln (90.+4).

Das fiel auf: Fehlende Durchschlagskraft

Die Eintracht hatte heute vor allem in der Offensive große Probleme, wirklich gefährlich zu werden. Insgesamt bekam die SGE keinen wirklichen Zugriff, sodass über Kombinationen aus eigenem Ballbesitz heraus wenig funktionierte, dadurch war Borré auch über weite Strecken abgemeldet. Zudem wurden einige Konter nicht wirklich gut ausgespielt und dadurch wurden potenzielle Großchancen schon in der Entstehung im Keim erstickt. Die Höchststrafe kassierte Daichi Kamada, der zur Pause eingewechselte wurde und in der Nachspielzeit wieder ausgewechselt wurde, ohne das eine offensichtliche Verletzung vorlag.

Kölns Topspieler Anthony Modeste erzielte in der laufenden Saison siebenmal das 1:0. Kein anderer Spieler tat dies öfter, lediglich Robert Lewandowski traf ebenfalls siebenmal zum 1:0. Zudem konnte kein anderer Kölner in diesem Jahrtausend öfter innerhalb einer Saison zum 1:0 treffen.

