Bundesliga

Der BVB startete vor 25.000 Zuschauern im Signal Iduna Park mit viel Schwung in die Partie und setzte die Frankfurter von Beginn an mit konsequentem Pressing unter Druck. Das zahlte sich nach 23 Minuten zum ersten Mal aus, als Erling Haaland nach einem Dortmunder Ballgewinn in der eigenen Hälfte den Turbo einschaltete und nicht mehr aufzuhalten war. Am Strafraum steckt der Norweger in den Lauf von Marco Reus durch, der Kevin Trapp per Flachschuss zum 1:0 überwinden konnte (23.).

Von Frankfurt war offensiv weiter nichts zu sehen und trotzdem kamen die harmlosen Hessen zum schmeichelhaften Ausgleich – bezeichnenderweise durch einen Dortmunder. Rechtsverteidiger Felix Passlack lenkte den Ball beim Klärungsversuch gegen Raffael Borré unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor (27.).

Doch die Dortmunder schüttelten den Eigentor-Schock schnell aus den Kleidern und hatten kurze Zeit später mit einem schnellen Doppelschlag die passende Antwort parat. Wieder ging es nach einem BVB-Ballgewinn blitzschnell nach vorne, am Sechzehner hatte Haaland einmal mehr das Auge für den den besser postierten Eden Hazard. Dessen Flachschuss konnte Trapp nicht mehr entscheidend klären – 2:1 für den BVB nach 32 Spielminuten!

Frankfurt wirkte in dieser Phase angeknockt und fing sich nur 146 Sekunden später den dritten Gegentreffer. Stefan Ilsanker agierte als letzter Mann bei einem langen Ball zu zögerlich und ließ sich die Kugel vom heranstürmenden Haaland abluchsen. Der BVB-Stürmer blieb vor vor Trapp eiskalt und schob flach zum 3:1 in die rechte Ecke ein (34.).

Auch nach dem Seitenwechsel zelebrierte der BVB phasenweise mitreißenden Offensivfußball und erzielte folgerichtig nach gut einer Stunde das 4:1. Ein verunglückter Schuss von Haaland landete am Fünfmeterraum in den Füßen von Giovanni Reyna, der aus kurzer Distanz keine Mühe mehr hatte (58.).

Das Spiel war damit so gut wie entschied, doch Haaland hatte noch nicht genug. Auf Vorlage von Reus enteilte der Angreifer einmal mehr der hoch aufgerückten SGE-Abwehr und schob frei vor Trapp überlegt zum 5:1 ein (71.). Der Schlusspunkt gehörte den offensiv über weite Strecken harmlosen Frankfurtern, die sich zumindest nicht komplett ihrem Schicksal ergaben. Nach einer Ecke schob der eingewechselte Jens Petter Hauge am langen Pfosten aus kurzer Distanz ein (86.).

Der BVB hat nun zum siebten Mal in Serie das Auftaktspiel in die Bundesliga-Saison gewonnen und damit den Rekord von Bayern München egalisiert, das von 20212 bis 2018 ebenfalls sieben Auftaktspiele in Serie für sich entschieden hatte.

Die Stimmen:

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es war ein sehr gelungener Einstand in die Saison vor unseren Fans."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Wir freuen uns, dass wir so ein Spiel hingelegt haben und dass die Fans wieder zurück sind. Man hat heute trotzdem gesehen, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sein wollen."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Man muss anerkennen, dass wir in der Verfassung keine Chance hatten. Wir haben uns drei Tore mit schlimmen Ballverlusten selbst erzielt. Wir haben heute einfach zu viele Fehler gemacht."

Der Tweet zum Spiel: Reus im 100er-Klub

Das fiel auf: Die ganz große Haaland-Show

Erling Haaland überstrahlte an diesem Abend in Dortmund alles: Der Norweger war mit zwei Toren und zwei Assists der alles überragende Mann auf dem Platz und war von der Frankfurter Defensive zu keinem Zeitpunkt in den Griff zu bekommen. Nach Dortmunder Ballgewinnen wurde Haaland von seinen Mitspielern immer wieder gesucht, um dann mit seinem Tempo unaufhaltsam in Richtung Strafraum zu marschieren. Die SGE hatte dem Dortmunder Starstürmer, der neben vier Torbeteiligungen auch noch starke 75 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, schlichtweg nichts entgegenzusetzen.

Die Statistik: 62

Erling Haaland hat in seinen ersten 61 Pflichtspielen für den BVB 62 Tore erzielt. Zudem bereitete Haaland erstmalig in seiner BVB-Karriere zwei Tore in einem Spiel vor.

