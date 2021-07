Die PSV fordert offenbar 30 Millionen Euro für den EM-Star.

Die Schwarz-Gelben sind wohl nur gewillt, 25 Millionen für Malen zu zahlen.

Der 22-Jährige war in der Saison 2020/21 in 45 Pflichtspielen an 37 Toren (27 Treffer und 10 Vorlagen) für Eindhoven direkt beteiligt gewesen.

Bei der EM kam Malen in allen vier Spielen der Niederländer zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Torvorlagen.

