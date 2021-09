Schon der dumpfe Sound des Handyclips lässt die schiere Urgewalt erahnen. Wie Erling Haaland im Training einfach mal mit voller Wucht einen Volleyschuss mit links von der Unterseite der Querlatte ins Tor ballert, verzückt im Netz die Massen.

Mehr als zwei Millionen Mal wurde das Video auf dem Twitter-Kanal der norwegischen Nationalmannschaft abgespielt.

Nach fünf Toren in drei WM-Qualifikationsspielen sollen die nächsten Wundertaten des Supertalents im Trikot von Borussia Dortmund zu bewundern sein.

Das Verfolgerduell am Samstag ( im Liveticker ) beim Tabellenzweiten Bayer Leverkusen bietet die nächste Bühne für den 21 Jahre alten Angreifer, der nicht zu bremsen ist. Allerdings auch für seine Trainer nicht.

Erling Haaland will keine Pause machen

"Ich habe das gleiche Problem wie der norwegische Nationaltrainer. Erling will immer spielen", sagte BVB-Coach Marco Rose über seinen Tor-Garanten, der selbst in der Nachspielzeit gegen den Fußball-Zwerg Gibraltar noch unbedingt nachlegen will.

In Diensten von Dortmund wurde Haaland in der jungen Saison noch nicht eine Minute geschont. "Natürlich müssen wir irgendwann mal sagen: Erling, das reicht jetzt, du bräuchtest doch mal eine Pause. Aber auf der anderen Seite", schob Rose nach, "ist für ihn auch jedes Tor eine Form der Regeneration."

Das 1,94 Meter große Kraftpaket, nach dem sich ganz Fußball-Europa die Finger leckt, treibt sich offenbar mit grenzenlosem Ehrgeiz selbst zu Höchstleistungen an. Ein Hauch von Selbstzufriedenheit nach seinem Dreierpack gegen Gibraltar (5:1)? Fehlanzeige. "Ich erziele nicht genug Tore, ich hätte schon mehr Tore als Spiele haben müssen", ärgerte sich Haaland am Dienstag.

Haaland stellte neuen Rekord auf

Dabei hatte er als jüngster Spieler in Norwegens Länderspielhistorie mit einer zweistelligen Zahl an Treffern mal wieder einen Rekord aufgestellt. Ein Dutzend Tore aus 15 Einsätzen stehen in Haalands Bilderbuch-Bilanz.

Diese Unersättlichkeit sollen nun die ungeschlagenen Leverkusener zu spüren bekommen. Angesichts von einigen Personalsorgen ist der Dortmunder Kader in allen Mannschaftsteilen ausgedünnt, umso mehr Verantwortung lastet auf den breiten Schultern des jungen Norwegers.

Für Erleichterung im BVB-Lager sorgte aber die Nachricht, dass Kapitän Marco Reus rechtzeitig zum vierten Bundesliga-Spieltag fit sein soll. Wegen Knieproblemen war Reus vorzeitig von der deutschen Nationalmannschaft zum BVB zurückgekehrt.

Während auch Abwehrchef Mats Hummels wieder parat steht, ist Stürmer Thorgan Hazard hingegen noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Außenverteidiger Thomas Meunier kehrte angeschlagen von der Länderspielreise mit Belgien zurück, sein Einsatz ist fraglich.

