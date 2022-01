Wenn in den letzten Monaten über Erling Haaland geschrieben wurde, waren Transfer-Gerüchte und mögliche Destinationen des Norwegers meist thematisch nicht weit entfernt.

Im Interview mit "ESPN" sprach der 21-jährige Torjäger jetzt aber über private Einstellungen und Ansichten. So gab der Stürmer zu verstehen, dass er Niederlagen nur sehr schwer verkraften könne. Ihn treibt der unbedingte Siegeswille an:

Ad

"Zuallererst will ich das Spiel gewinnen: Ich hasse es zu verlieren, das ist das Schlimmste, was es gibt", so der Sohn vom ehemaligen norwegischen Nationalspieler Alf-Inge Haaland.

Bundesliga Martínez tritt gegen Kovac nach: "Bereiten wir uns für die Tour de France vor?" VOR 3 STUNDEN

Besonders geprägt habe den Dortmunder ein englischer Nationalspieler, den er sich zum Vorbild genommen hat: Leicester-Star Jamie Vardy würde besonders mit seinen Laufwegen überzeugen: Hier ist "Vardy einer der besten Spieler der Welt. Ich habe mir genau das bei ihm abgeschaut."

Haaland mit Horror-Bilanz gegen Bayern

Angesprochen auf den schwierigsten Kontrahenten nannte Haaland den bayerischen Rekordmeister: "Ich habe nie gegen Bayern München gewonnen, also muss ich wohl Bayern sagen. Ich glaube, ich habe sechs Mal gegen sie gespielt, sechs oder sieben Mal, und ich habe jedes Spiel verloren." Tatsächlich musste der Norweger in sechs Spielen gegen die Münchner jedes Mal eine Niederlage hinnehmen.

Daran jeweils nicht unbeteiligt war Robert Lewandowski. Den Polen bezeichnete der 21-Jährige bei "Sky Sport" als stärksten Spieler der Welt: "Ich muss eigentlich Lewandowski sagen. Lewandowski wäre die Nummer eins", legte sich der BVB-Stürmer fest.

Bei den anderen beiden Spielern seiner Top-3 tat sich der Befragte dann doch ein wenig schwerer. Für eine Platzierung konnte sich Haaland nicht entscheiden, nannte aber zwei weitere prominente Namen: "Dann hast du Karim Benzema, der ein unglaubliches Jahr hatte und auch Lionel Messi war überragend. Die beiden wären für mich auf dem geteilten zweiten Platz."

Der 1,94-Meter-Hüne, der in der Bundesliga in 57 Spielen 56 Tore erzielte, nannte zudem als kniffligsten Gegenspieler Liverpools Virgil van Dijk. "Er war wirklich gut. Man weiß, wie groß er ist, wie stark er ist und wie schnell er ist. Und auch sein Timing ist verrückt. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Zweikampf gegen ihn gewonnen", sagte Haaland.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bayern will mit Müller verlängern - funkt Newcastle dazwischen?

Brandt sieht möglichen Haaland-Ausfall gelassen: "Haben gute Jungs"

La Liga Kroos wirbt für Mbappe-Transfer: "Genau solche Spieler wollen wir" VOR 19 STUNDEN