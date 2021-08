Diese Nachricht dürfte viele Dortmunder Fans überraschen, sah in den vergangenen Tagen doch eigentlich alles danach aus, dass Erling Haaland zumindest noch für ein weiteres Jahr im schwarz-gelben Trikot auflaufen wird.

Für den kommenden Sommer soll der Norweger Medienberichten zufolge eine Ausstiegskausel besitzen, nach der er für angeblich 75 Millionen Euro wechseln darf.

Doch offenbar will Paris Saint-Germain nicht auf den Sommer 2022 warten, sondern Haaland noch in der laufenden Transferperiode verpflichten. Grund dafür ist dem Bericht zufolge, dass Kylian Mbappé auf den letzten Drücker doch noch zu Real Madrid wechseln könnte. Spätestens am Dienstag, dem letzten Tag des Sommer-Transferfensters, soll der Wechsel des Franzosen zu den Königlichen demnach perfekt gemacht werden.

Real sei bereit 160 Millionen Euro für den Weltmeister von 2018 hinzublättern und dies obwohl den 13-maligen Champions-League-Sieger nach wie vor ein enormer Schuldenberg drückt.

PSG offenbar bereit Mbappé-Einnahmen für Haaland auszugeben

Für den Fall, dass Mbappé Paris tatsächlich noch bis 31. August verlässt, ist der Hauptstadt-Klub auf der Suche nach schnellem Ersatz. Und angesichts der eigenen Ansprüche und dem klaren Ziel, endlich die Champions League zu gewinnen, gibt sich PSG bekanntlich meist nur mit dem obersten Regal zufrieden, weshalb die Anfrage der Pariser an Haalands Berater Mino Raiola nur allzu logisch wäre.

Doch auch wenn PSG Raiola von einem Wechsel seines Schützlings überzeugen könnte, so scheint es doch sehr fraglich, ob die BVB-Bosse bereit sind, ihren Topstürmer doch noch vorzeitig zu verkaufen. Auch wenn Paris bereit sein soll, die Mbappé-Einnahmen direkt in Haaland zu investieren.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc äußerte zuletzt gegenüber "Sport Bild" gar die leichte Hoffnung, Haaland auch über 2022 in Dortmund halten zu können. "Erling hat noch einen längerfristigen Vertrag bei uns. Ich glaube, dass er sich hier sehr wohlfühlt und weiß, welche Entwicklungsmöglichkeiten wir ihm bieten", meinte der 59-Jährige und betonte: "Es gibt keinen Automatismus, dass er uns im kommenden Sommer verlässt."

Last-Minute-Wechsel von Haaland und Mbappé?

Wie wichtig der Norweger für die Schwarz-Gelben ist, zeigte er direkt wieder in den ersten Saisonspielen. In fünf Partien erzielte er sechs Tore und gab drei Assists. Damit steht der 21-Jährige momentan bei der beeindruckenden Quote von 63 Toren und 18 Vorlagen in 64 Einsätzen für die Borussia.

Allerdings würde ein spektakulärer Last-Minute-Wechsel von Haaland nach Paris sehr gut zu den vergangenen Wochen passen. Erst Mitte August gab PSG die Verpflichtung von Lionel Messi bekannt und es schien, als hätten die Bosse um Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi damit den spektakulärsten Transfer des Sommers gelandet.

Vor zwei Tagen vermeldete dann jedoch Manchester United die erfolgreiche Rückhol-Aktion von Cristiano Ronaldo , der von Juventus Turin zu den Red Devils wechseln wird, mit denen er in seiner Zeit von 2003 bis 2009 dreimal die Meisterschaft und 2008 erstmals die Champions League gewann.

Mbappé zu Real und Haaland zu PSG - das würde dem Transfer-Wahnsinn diesen Sommers wahrlich die Krone aufsetzen ...

