Berichten zufolge schaffte es der Fake-Bus mit falschen Schriftzügen und Kennzeichen aus Herne durch mehrere Kontrollpunkte auf der Anfahrt, Pufpaff und die Profi-Darsteller standen demnach sogar am Eingang zum Kabinentrakt. Dort flog der Schwindel auf, die Crew wurde des Stadions verwiesen.

"Das gibt auf jeden Fall Stadionverbot für alle Beteiligten. Wir werden auch rechtliche Mittel prüfen", kündigte der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in den Ruhr Nachrichten an: "So etwas geht gar nicht."

(SID)

