Das Fußballmagazin "FourFourTwo" hatte am Montag bei Twitter die Aussagen von Craig Hignett mit den Worten "Anscheinend hat Jude Bellingham verbreitet, dass er im nächsten Sommer ein Spieler des FC Liverpool sein wird", aufgegriffen. Jude Bellingham kommentierte jenen Beitrag mit einem GIF, auf dem er selbst zu sehen ist, wie er im Trikot der Three Lions herzhaft lacht.

Offenbar schien den BVB-Youngster jene Meldung zu belustigen. Allerdings: Kurze Zeit später löschte Bellingham seine GIF-Reaktion wieder.

Ist dies möglicherweise ein Indiz dafür, dass an Hignetts Äußerungen doch etwas dran ist oder zumindest im Hintergrund Verhandlungen mit dem FC Liverpool laufen? Darüber kann nur spekuliert werden.

Hignett hatte bei "BBC Radio Merseyside" erzählt: "Ich kann nicht sagen, woher ich es weiß, aber offenbar hat er erklärt, dass er sich mit dem FC Liverpool einig ist." Dieses Wissen hat er aus einer "guten Quelle", ergänzte der ehemalige Mittelfeldspieler, der in seiner Jugend für die Reds spielte.

Kehl: "Gibt keine Schmerzgrenze und Ausstiegsklausel"

Seinen Informationen zufolge soll der Wechsel in den kommenden Monaten über die Bühne gehen. "Ob im Januar oder am Ende der Saison ist nicht sicher, aber ich denke, ich habe von einer guten Quelle erfahren, dass es beinahe eine sichere Sache ist", so der 51-Jährige weiter.

BVB-Fans dürften diese Einschätzungen etwas überraschen, hatte doch erst vergangene Woche der Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, erklärt, dass Bellingham bei den Schwarz-Gelben bleiben wird . "Er ist hier genau am richtigen Platz und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Jude den Verein verlassen wird", sagte Kehl am vergangenen Dienstag bei "Sport 1".

Kehl weiter: "Bellingham fühlt sich super, super wohl beim BVB und genießt es hier. Er ist Spieler von Borussia Dortmund und bleibt Spieler von Borussia Dortmund. Es gibt keine Schmerzgrenze und auch keine Ausstiegsklausel."

Zuvor gab es Medienberichte, dass der BVB wohl ab einer Ablösesumme von 120 Millionen Euro schwach werden könnte.

Bellingham war in dieser Saison schon an neun BVB-Toren beteiligt

Bellingham zählt beim achtmaligen Deutschen Meister momentan zu den absoluten Leistungsträgern. Der 18-Jährige, der im Sommer 2020 für 23 Millionen Euro von Birmingham City geholt wurde, stand in allen 16 Saisonspielen in der Startelf und war an insgesamt neun Treffern beteiligt. Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 70 Millionen Euro.

Bellinghams Vertrag in Dortmund läuft bis 2025.

