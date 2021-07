Der Brasilianer wolle künftig "mehr spielen. Ich arbeite hart dafür. Ich trainiere jeden Tag zuhause. Ich will spielen, Tore schießen, alles", erklärte der 19-Jährige.

Derzeit befindet sich Reinier mit der brasilianischen Olympia-Auswahl in Tokio. Dank einer souveränen Vorrunde, in der die Seleção unter anderem Deutschland bezwang, stehen die Südamerikaner im Viertelfinale. Beim 3:1 gegen Saudi-Arabien am Mittwoch wurde Reinier 20 Minuten vor Spielende eingewechselt.

Ein Schicksal, das ihm auch während seiner ersten Bundesliga-Spielzeit nur allzu häufig widerfuhr. 14 Einsätze standen am Saisonende zu Buche, erst am letzten Spieltag stand Reinier erstmals in der Startelf.

Reinier war im Januar 2020 für 30 Millionen Euro von Flamengo zu den Königlichen gewechselt, seine Leihzeit beim BVB endet im Sommer kommenden Jahres.

