Wie würde sich die Mainzer Startelf darstellen, nachdem sich zwischenzeitlich 14 Spieler mit dem Corona-Virus infiziert hatten? Bo Svensson veränderte die Anfangsformation im Vergleich zur 1:3-Niederlage vor zwei Wochen gegen Union Berlin auf vier Positionen – die ohnehin gesperrten Alexander Hack und Dominik Kohr ersetzte der Mainzer Coach durch Kevin Stöger und Niklas Tauer. Für Aaron Martin und Jung-Sung Lee begannen Anderson-Lenda Lucoqui und Marcus Ingvartsen.

BVB-Coach Marco Rose beließ es bei den elf Akteuren, die sich vor heimischer Kulisse ein 1:0 gegen Bielefeld erkämpft hatten.

Im Vorfeld der Partie war noch spekuliert worden, wie fit die Mainzer Mannschaft nach dem Corona-Ausbruch sein würden – Pustekuchen. Die 05er wirkten nicht nur in den Zweikämpfen deutlich spritziger als der BVB. Folgerichtig hatte die Svensson-Elf die beste Möglichkeit in den ersten 45 Minuten, die nur wenige offensive Glanzpunkte bereithielt: nach einem Dortmunder Ballverlust im Spielaufbau schaltete Mainz über Karim Onisiwo zügig um, der den Ball von der Grundlinie an den kurzen Pfosten brachte. Jonathan Burkhardt drückte das Spielgerät knapp am rechten Pfosten vorbei (27.).

Den Borussen fehlte es offensiv nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Kapitän Marco Reus an kreativen Impulsen – sie schafften es nicht einmal, die Mainzer in die eigene Hälfte zu drängen. Die weiterhin von Verletzungen gebeutelte Viererkette strahlte nicht die nötige Sicherheit aus und leistete sich immer wieder kapitale Abspielfehler, die die Rheinhessen nicht zu nutzen wussten.

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Anton Stach beinahe die Mainzer Führung erzielt – nach einer flachen Eckenvariante von Kevin Stöger setzte er das Spielgerät knapp am linken Winkel vorbei (51.). Es folgte die Einwechslung von Erling Haaland (57.), der der Dortmunder Offensive frischen Esprit verleihen sollte. Der norwegische Superstar blieb aber weitestgehend unauffällig und hatte nach einer Flanke von Nico Schulz 20 Minuten vor Schluss seinen einzigen Abschluss (68.).

Nach 87 Minuten erlöste Axel Witsel seine Borussen: nach einer Halbfeld-Flanke von Giovani Reyna stand der BVB-Kapitän am zweiten Pfosten völlig alleine und drückte den Ball mit der Innenseite in die Maschen (87.). Fast hätte der eingewechselte Julian Brandt kurz vor Schluss das Ergebnis noch auf 2:0 nach oben geschraubt – aus der Drehung setzte der Feingeist nach einer Haaland-Flanke den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei (90.+5).

Es blieb beim knappen 1:0-Sieg für die Schwarz-Gelben, mit dem die Borussen bis auf vier Zähler an den Rekordmeister heranrücken – endlich wieder Spannung im Titelkampf.

Die Stimmen:

Der Tweet zum Spiel: BVB-Offensive setzt spät den Lucky Punch

Das fiel auf: Reus fehlt an allen Enden

Trotz des späten 1:0-Treffers enttäuschte die Dortmunder Offensiv-Abteilung vollends. Malen und Co. wirkten in ihren Aktionen viel zu statisch. Dem Angriffsspiel der Borussen fehlte es an Struktur – der Ausfall von Kapitän Marco Reus machte sich deutlich bemerkbar. Mit der Einwechslung von Haaland wurde der BVB in seinen Offensivaktionen zwar etwas dynamischer – zu zwingenden Torchancen kamen die Schwarz-Gelben nur selten. Der ordentlichen Defensivleistung der Not-Viererkette ist es zu verdanken, dass sich die Rose-Schützlinge nach den beiden Siegen über Bielefeld und Mainz wieder in Schlagdistanz zum bajuwarischen Tabellenführer befinden.

Statistik: 17

Dass die Dortmunder – denen einige Kritiker ein Mentaliätsproblem nachsagen – immer bis zum Schluss an einen eigenen Treffer glauben, beweist diese Statistik: Haaland und Co. haben bereits 17 Tore in der Schlussviertelstunde erzielt und so einige Partien spät für sich entschieden.

