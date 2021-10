Demnach werben die Dortmunder "intensiv" um Jobe Bellingham, der mit 16 Jahren zwei Jahre jünger als Jude.

Bellingham ist nach wie vor bei seinem Heimatklub Birmingham City unter Vertrag und gehört in der U18 zum Stammpersonal.

Außerdem absolvierte er bereits einen Kurzeinsatz für die U23 und stand bei beiden EFL-Cup-Partien der ersten Mannschaft immerhin im Kader. Außerdem machte Bellingham bereits drei Spiele für die englische U17-Auswahl.

Wie sein Bruder gilt Jobe Bellingham als technisch versierter Spieler und torgefährlich. In der U18-Premier-League netzte der Rechtsaußen in der laufenden Saison in fünf Spielen dreimal für Birmingham ein.

Im Sommer 2020 wechselte Jude für 23 Millionen Euro von Birmingham nach Dortmund, damals eine enorme Summe für einen 17-Jährigen, die sich aber für den BVB aber wohl jetzt schon bezahlt gemacht haben dürfte. Eine solche Ablösesumme wird bei Jobe wohl definitiv nicht zu erwarten sein, zumal sein älterer Bruder zum damaligen Zeitpunkt bereits regelmäßig für die erste Mannschaft spielte.

Jobe Bellingham könnte Vereinsrekord des Bruders brechen

Jobes erster Einsatz für die Profimannschaft steht dagegen noch aus. Sollte dieser aber bereits am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel gegen den FC Middlesbrough erfolgen, würde er seinem Bruder den Vereinsrekord als jüngster Spieler wegnehmen. Jobe wäre dann 16 Jahre, einen Monat und sieben Tage alt und würde Judes Rekord um genau einen Tag unterbieten.

Mit einer Verpflichtung des 16-Jährigen verfolgt der BVB aber nicht nur das Ziel, einen weiteren Jungstar nach Westfalen zu holen, sondern gleichzeitig auch Jude Bellingham halten zu können.

Der 18-Jährige soll laut "Bild" das Interesse des FC Liverpool geweckt haben. Jürgen Klopp soll ihn gerne zu den Reds holen wollen.

BVB soll mindestens 120 Millionen Euro fordern

Der Preis dafür wäre dafür aber wohl ziemlich hoch. Dem Bericht zufolge verlangt der BVB für den englischen Nationalspieler eine Ablöse von mindestens 120 Millionen Euro. Bellinghams Vertrag läuft bis 2025.

Sollte Jobe Bellingham demnächst zum achtmaligen deutschen Meister wechseln, könnte das Werben um seinen Bruder womöglich sowieso vergebens sein. Das hoffen zumindest die Verantwortlichen beim BVB.

