Der Geschäftsführer der Spieleragentur Sports360 sagte in einem "Sport1"-Podcast: "Natürlich muss man jetzt erstmal in einen Entscheidungsprozess kommen. So weit sind wir noch nicht."

Aktuell gäbe es noch keine konkreten Verhandlungen zwischen dem Klub und dem Innenverteidiger: "Jeder, der sich in dem Business auskennt, weiß, dass es jetzt bald zu Gesprächen kommen wird. Dann muss man schauen, was passiert."

Ad

Allerdings fühlt sich Süle im Verein und in der Stadt offenbar wohl, kann sich nach wie vor einen Verbleib in der bayrischen Landeshauptstadt vorstellen. Mit Julian Nagelsmann arbeitet er zudem seit dieser Saison wieder mit seinem Förderer aus Hoffenheimer Tagen.

La Liga Neue Ära bei Barça beginnt: Xavi sendet emotionale Botschaft an Fans VOR 4 STUNDEN

Dennoch liebäugelte der 26-Jährige schon häufiger mit einem Wechsel nach England. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, der neureiche Scheich-Klub Newcastle United beschäftige sich mit Süle.

Kein Kontakt mit Magpies

Einen Kontakt zu den Magpies dementierte Struth nun aber entschieden: "Nein, es wurden keine Gespräche geführt."

Zum Projekt in Newcastle erklärte der 55-Jährige: "Dort ist jetzt ein Investor eingestiegen, der den Verein angeblich zum reichsten in Europa macht. Da wird es ab sofort jede Woche Gerüchte geben, dass irgendein Spieler dorthin wechselt. Jetzt war es Süle, bald vielleicht Kingsley Coman oder sogar Erling Haaland."

Struth ist einer der renommiertesten Spielerberater der Bundesliga, vertritt neben Süle und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auch weitere Top-Spieler wie Toni Kroos, Dayot Upamecano oder Timo Werner.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Xavi zurück in Barcelona

Nagelsmann kontert Magaths scharfe Kritik: "Wenn er das braucht..."

Serie A Derby della Madonnina: AC Mailand hofft auf Ibrahimovic VOR 6 STUNDEN