Der FC Bayern München hat mit dem 4:1 bei Hertha BSC Berlin den alten Sechs-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund wiederhergestellt . Corentin Tolisso brachte den Rekordmeister in der 25. Spielminute in Führung. Thomas Müller erhöhte in der letzten Minute der ersten Halbzeit auf 2:0.

Leroy Sane profitierte in der 75. Minute von einem Abspielfehler des ansonsten starken Hertha-Torhüters Alexander Schwolow und schob den Ball zum 3:0 ins Tor. Serge Gnabry erhöhte vier Minuten später auf 4:0. Der Anschlusstreffer zum 1:4 durch Jurgen Ekkelenkamp war lediglich Ergebniskosmetik.

Tolisso, der den Torreigen eröffnete, bewarb sich mit einer abermals guten Darbietung auf einen längeren Bayern-Verbleib, Kimmich überzeugte auf seiner Lieblingsposition und Robert Lewandowski musste diesmal nicht eingreifen.

Drei Dinge, die auffielen:

1. Corentin Tolisso bewirbt sich für neuen Vertrag

Corentin Tolisso hat viele Qualitäten. Er ist ballsicher, gewinnt viele Bälle, hat eine gute Physis und ein starkes Zweikampfverhalten. Als Torjäger trat er zuletzt allerdings weniger in Erscheinung.

In seiner ersten Saison beim FC Bayern, der Spielzeit 2017/2018, gelangen ihm zwar noch sechs Bundesliga-Tore. Danach allerdings verbuchte er in keiner Saison mehr als einen Treffer im deutschen Oberhaus. Dies hat sich nun geändert. Nachdem er in Köln bereits traf, legte er in Berlin mit einem weiteren Tor nach. Diesmal glänzte er sogar als "Kopfball-Ungeheuer".

Bereits in der 2. Spielminute deutete sich an, dass Tolisso in Berlin mit reichlich Torhunger aufwartete. Nach einem hohen Zuspiel von Thomas Müller beförderte der Franzose den Ball per Direktabnahme ins Netz. Der Jubel war allerdings nur von kurzer Dauer. Nach Videoüberprüfung wurde der Treffer wegen Abseits aberkannt. In der 25. Spielminute war es Kingsley Coman, der eine hohe Flanke in den Strafraum spielte. Erneut war Tolisso im gegnerischen Strafraum zur Stelle und köpfte unhaltbar zum 1:0 ein. In der 33. Minute ließ er eine weitere Großchance liegen.

Trainer Julian Nagelsmann freute sich über die starke Entwicklung von Tolisso. "Er hatte keine leichte Hinrunde gehabt, hatte ein paar Verletzungen und war eine Zeit lang weg“, erklärte er im Anschluss an die Partie. Er ergänzte: "Dann hat er wieder gespielt und es sehr, sehr gut gemacht. Heute hat er auf der Zehn gespielt. Er ist ein sehr, sehr torgefährlicher Spieler, das war er schon vor dem FC Bayern. Er hat ein gutes Gespür, in die Box zu gehen. Gerade wenn der Gegner tief steht, ist er wichtig, um in die Box zu laufen. Er hat wieder ein gutes Spiel gemacht.“

Tolisso, der monatelang als Abwanderungskandidat gehandelt wurde, winkt aufgrund seiner zuletzt gezeigten Leistungen mittlerweile offenbar eine Vertragsverlängerung. Wie der "kicker" vor einigen Tagen berichtete , habe bei den FCB-Verantwortlichen ein Umdenken stattgefunden. Demnach seien die Bosse durchaus geneigt, den Franzosen längerfristig zu binden, sollte Tolisso seine Form in den kommenden Wochen bestätigen. In der Hauptstadt legte er einen weiteren Grundstein.

2. Dreierkette, um Kimmich ins Zentrum zu stellen

Trainer Julian Nagelsmann ließ anders als gegen Köln mit einer Dreierkette spielen, sodass Joshua Kimmich nicht mehr als Rechtsverteidiger agieren musste, sondern seine bevorzugte Position im defensiven Mittelfeld einnehmen konnte. "Er ist auf beiden Positionen weltklasse. Ich weiß aber, dass er lieber innen spielt", sagte Nagelsmann.

Kimmich riss die Spielkontrolle an sich und hatte alleine in der ersten Halbzeit 80 Ballaktionen, im gesamten Spiel 149.

Dies waren die mit Abstand höchsten Werte. Zudem war er effektiv: Er bereitete per Freistoß das 2:0 von Thomas Müller vor. Später legte er mit seiner Vorlage auf Serge Gnabry zum 4:0 nach. Insgesamt bereitete er acht Torschüsse vor. Auch dies war der höchste Wert des Spiels.

Gefühlt war Kimmich überall auf dem Spielfeld präsent, bestimmte nicht nur das Spieltempo, sondern vereitelte zum Beispiel in der 71. Minute auch einen der gefährlichsten Angriffe der Hertha.

Kurzum: Er hat viele Argumente gesammelt, um im Zentrum bleiben zu dürfen.

3. Bayern auch ohne Lewandowski-Tor souverän

Vier Treffer gelangen dem FC Bayern München bei der Hertha. Hinzu kamen zwei vermeintliche Treffer durch Tolisso und Sané, die nach Videoüberprüfung aberkannt wurden. Kein einziges Mal war es Robert Lewandowski, der den Ball über die Linie befördert hatte. Der Stürmer blieb zum ersten Mal in diesem Jahr torlos. Überhaupt gab es in den letzten 13 Bundesliga-Spielen lediglich drei Partien, in denen Lewandowski kein Tor erzielte.

"Wir sind froh, dass wir auch mal ein Spiel ohne Lewys Tor überstehen können. Das stimmt uns hoffnungsvoll", scherzte Thomas Müller bei "DAZN". "Die Qualität von ihm ist natürlich unbestritten. Das ist ja fast schon Satire, die wir hier betreiben."

Kimmich fügte schmunzelnd hinzu: "Wir waren in der Kabine sauer auf ihn und haben ihn getadelt.“ Wieder sachlich fügte der Nationalspieler hinzu: "Nein, bei einem 4:1 muss er sich nicht eintragen. Es ist gut, wenn er bei einem 1:0 wieder das entscheidende Ding macht."

Laut Nagelsmann ist allerdings davon auszugehen, dass Lewandowski auch dieses eine torlose Spiel durchaus gestört hat: "Es gibt Charaktere, die sehr satt und zufrieden sind. Das ist er nicht."

