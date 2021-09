Effenberg ergänzte beim Nachrichtenportal "t-online": "Und sie sind so gut in Form, dass sie auf den ersten beiden Plätzen in meinem Ranking der Top-10-Angreifer in Europa liegen."

Keine Berücksichtigung fanden in seiner Liste die beiden Ausnahmekönner Lionel Messi und Neymar von Paris St. Germain.

Cristiano Ronaldo schaffte es nicht in die Top 3, während der Leverkusener Patrik Schick von Effenberg mit einem Top-10-Platz belohnt wurde.

Das Effenberg-Ranking der europäischen Top-Stürmer:

1. Robert Lewandowski (Bayern München

2. Erling Haaland (Bayern München)

3. Karim Benzema (Real Madrid)

4. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

5. Kylian Mbappé (Paris St. Germain)

6. Romelu Lukaku (FC Chelsea)

7. Ciro Immobile (Lazio Rom)

8. Mohamed Salah (FC Liverpool)

9. Sebastien Haller (Ajax Amsterdam)

10. Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

(SID)

