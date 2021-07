Publiziert 01/07/2021 Am 10:14 GMT

Der ebenfalls 25 Jahre alte Portugiese Silva, der mit 28 Treffern in der vergangenen Saison Platz zwei in der Torjägerliste hinter Robert Lewandowski belegte, soll den Hessen um die 25 Millionen Euro in die Kassen spülen.

(SID)

