RB Leipzigs Stürmer André Silva (31.) erhöhte kurz nach der Führung durch Bernardo Silva (26.).

Auch Raphaël Guerreiro von Borussia Dortmund stand in Baku in der Startelf von Nationaltrainer Fernando Santos. In der zweiten Hälfte legte Diogo Jota (75.) vom FC Liverpool nach.

Der gelbgesperrte Ronaldo hatte das Nationalteam nach seinem historischen Auftritt beim 2:1 gegen Irland am vergangenen Mittwoch vorzeitig verlassen dürfen.

Per Doppelpack in Faro und 111 Länderspiel-Toren hatte "CR7" den Iraner Ali Daei (109) hinter sich gelassen.

