Für den Fall, dass Erling Haaland auch gegen den FC Augsburg zum Zuschauen verurteilt sei, wolle der BVB ihn in der Bundesligapause während den Länderspielen in Dortmund behandeln. In dem Fall würde der Norweger gegen die Türkei und Montenegro fehlen.

Allerdings wolle Haaland alles versuchen, um antreten zu können. Laut "Bild"-Informationen werde er im Abschlusstraining des BVB am Freitag einen Belastungstest absolvieren.

Ein Ausfall des Leistungsträgers wäre bitter für Norwegen. Für die Skandinavier könnten die Matches richtungsweisend im Hinblick auf die WM-Teilnahme werden. Die Mannschaft liegt derzeit punktgleich mit Tabellenführer Niederlande auf Rang zwei der Gruppe G.

Sportdirektor Michael Zorc hatte sich nach dem Champions-League-Match gegen Sporting Lissabon noch vorsichtig optimistisch über einen Einsatz Haalands am Wochenende geäußert. "Wir haben Hoffnung für Samstag, es ist nicht ausgeschlossen. Aber das wird sich erst Richtung Freitag, Samstag entscheiden", sagte Zorc.

