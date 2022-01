Paul Wanner löste mit seiner Einwechslung (75. für Marc Roca) bei der 1:2 (1:2)-Heimniederlage zum Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach im vereinsinternen Ranking des FC Bayern einen gewissen Jamal Musiala von der Spitze ab, der im Juni 2020 im Alter von 17 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen sein Debüt in der Bundesliga (3:1 gegen den SC Freiburg) feierte.

Die jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte:

1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) am 21. November 2020 - 16 Jahre und 1 Tag

2. Paul Wanner (Bayern München) am 7. Januar 2022 - 16 Jahre und 15 Tage

3. Zidan Sertdemir (Bayer Leverkusen) am 7. November 2021 - 16 Jahre, 9 Monate und 3 Tage

4. Iker Bravo (Bayer Leverkusen) am 7. November 2021 - 16 Jahre, 9 Monate und 25 Tage

5. Nuri Sahin (Borussia Dortmund) am 26. November 2005 - 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag

(mit SID)

