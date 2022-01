Weiterhin in Quarantäne befanden sich zumindest bis Dienstagmittag Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Leroy Sané, Dayot Upamecano und Alphonso Davies.

Bereits am Samstag durfte das Trio um Tolisso zur Mannschaft zurück. Der Franzose nahm am Spielersatztraining teil, ein Einsatz gegen den 1. FC Köln am kommenden Wochenende (Samstag, ab 15:30 Uhr im Liveticker ) ist noch nicht sicher.