"Es sei "ja auch nicht das erste Mal", ergänzte Salihamidzic am Sonntag in der Sendung "Sky90".

Dann zog Salihamidzic einen Vergleich zum FC Bayern. "Unsere Spieler bleiben da und spielen immer", sagte er: "Serge Gnabry hatte auch Rückenprobleme, ist dageblieben und hat gespielt. Er hat sich Samstag auch verletzt und fällt für Barcelona wahrscheinlich aus."

Wenn man Führung übernehmen wolle, "dann muss man auch immer da sein", betonte Salihamidzic: "Sonst funktioniert eine Mannschaft nicht. Was Kimmich macht, was Neuer macht, was Goretzka macht, das ist für mich Führung. Darauf kann sich der Trainer verlassen."

Premier League Tuchel erklärt: Darum durfte Hudson-Odoi nicht zum BVB VOR 5 STUNDEN

BVB-Sportdirektor Michael Zorc reagierte wenig amüsiert auf die Sticheleien aus München. "Salihamidzic sollte seine Klappe halten und sich zu den Themen von Bayern München äußern", sagte Zorc dem kicker: "Was glaubt er eigentlich, wer er ist?

Reus war zuletzt wegen leichter Knieprobleme vorzeitig von der Auswahl des DFB abgereist. Der Dortmunder verpasste damit das 4:0 der DFB-Auswahl am vergangenen Mittwoch in Island.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern gibt Update: So geht es Gnabry und Lewandowski

(SID)

4:3 in Leverkusen: Rose trotz Sieg mit seinem BVB-Team unzufrieden

Bundesliga Wilde Achterbahnfahrt in Leverkusen: Rose hat Gesprächsbedarf VOR 8 STUNDEN