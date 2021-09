Lewandowski war in der 59. Minute von Nagelsmann ausgewechselt worden. Eric Maxim Choupo-Moting, der in Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:1 setzte, kam für den Weltfußballer ins Spiel.

Zuvor hatte Lewandowski den deutschen Rekordmeister in der 12. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht. Für das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen den FC Barcelona ( ab 21:00 Uhr im Liveticker ) sei der Pole jedoch wieder einsatzbereit, so Nagelsmann.