"Mit Omar Richards haben wir zudem einen Spieler, der es mit einem anderen Profil spielen kann. Auch im Mittelfeld haben wir Spieler, die dort eingesetzt werden können - auch wenn dies nicht auf dem Niveau von Alphonso geschieht", so Nagelsmann weiter.

Sollte der FC Bayern einen Spieler holen, müsse der sofort funktionieren.

"Wir müssen allerdings keinen Spieler verpflichten und es gibt von meiner Seite keinen Druck. Wir müssen ein wenig improvisieren, da sind wir allerdings nicht der einzige Klub in Europa", sagte Nagelsmann vor dem 4:0 (2:0)-Auswärtserfolg beim 1. FC Köln

Der Coach sei ein Freund davon "besonders jungen Spielern ein halbes Jahr zu geben, um sich zu integrieren."

Nagelsmann: Davies geht es gut

Derweil gab Nagelsmann bekannt, dass es Davies gut geht. "Wenn du an so etwas leidest, merkst du es für gewöhnlich nicht. Du bemerkst nur, dass du nicht bei 100 Prozent bist, wenn du dich bewegst. Nach einer solchen Infektion projektiert du das als Spieler nicht auf das Herz, sondern rechnest mit einer Nachfolge der Infektion", so Nagelsmann.

Den Ausfall des Kanadiers bedauerte Nagelsmann. "Es ist wichtig, dass er das ausheilen kann, allerdings auch schade, da Alphonso erst wieder zurückgekommen war. Wir brauchen auch seine Qualität auf der Position und da seine Ausfallzeit unbestimmt ist, ist es besonders ärgerlich."

Den Spagat zwischen medizinischer Verantwortung und sportlichen Ambitionen sieht der Trainer gelassen. "Grundsätzlich ist es so, dass wir der medizinischen Verantwortung dadurch gerecht werden, dass wir die Spieler ausführlich testen. Wir wissen alle, dass es im Leistungssport gut ist, die Spieler nach einem Ausfall so schnell wie möglich wieder zu integrieren. Dennoch ist es wichtig, immer im Sinne der Gesundheit zu handeln", sagte Nagelsmann.

