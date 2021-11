Karl-Heinz Rummenigge lobte den Österreicher weiter: "David Alaba war immer für den FC Bayern in dieser Rolle als Defensiv-Organisator ein ganz wichtiger Mann und er war auch für die Kabine ein wichtiger Mann. Ich glaube, David geht dieser Defensive ein Stück ab."

Dass den Bayern aktuell genau solch ein Stabilisator in der Verteidigung fehlt, zeigte sich am Freitag bei der überraschenden 1:2-Niederlage beim FC Augsburg

Ad

Rund um Alabas Wechsel und seine abgelehnte Vertragsverlängerung gab es in der vergangenen Saison immer wieder Diskussionen. Angeblich sollen unterschiedliche Gehaltsvorstellungen der Grund gewesen sein, warum der 29-Jährige seinen Kontrakt in München nicht verlängern wollte und sich stattdessen Real Madrid anschloss.

Premier League Unzufrieden in Paris: Pochettino will offenbar zu ManUnited VOR 5 STUNDEN

Aus Sicht der Bayern ein herber Verlust, den die Klubführung liebend gerne verhindert hätte. "Grundsätzlich glaube ich sind alle unisono der Meinung, dass dieser Abgang besser nicht hätte stattfinden sollen", sagte Rummenigge: "Man darf nicht vergessen, der Junge ist bei Bayern München groß geworden. Er hat 13 Jahre da gespielt und es war immer ein wichtiger Bestandteil der DNA von Bayern München, dass junge Spieler, die beim FC Bayern groß geworden sind, mit denen man große Erfolge gefeiert hat, dass die dann auch idealerweise dableiben."

Alaba ist mit Real Madrid in La Liga Tabellenführer

Zu den schwierigen Vertragsverhandlungen meinte Rummenigge: "Das Ganze hat sich irgendwann leider ein bisschen verkeilt. Ob in finanzieller oder auch in atmosphärischer Hinsicht. Das ist schwierig, im Nachhinein zu bewerten."

So groß das Bedauern in München über den Abgang ist, so groß ist die Freude bei Real über den Neuzugang. Denn auch bei den Königlichen ist der Österreicher Stammspieler. In der laufenden Saison stand er in 16 von 17 möglichen Partien in der Startelf und spielte bis auf eine Ausnahme immer durch. Nur einmal fehlte er verletzt wegen muskulärer Probleme.

Bisher bereitete Alaba drei Treffer vor und erzielte ein Tor selbst. Im prestigeträchtigen Clásico gegen den FC Barcelona erzielte er beim 2:1-Erfolg das wichtige 1:0. Aktuell ist Real Madrid in La Liga mit einem Punkt Vorsprung vor dem Zweiten Real Sociedad Tabellenführer. Real Sociedad hat allerdings schon ein Spiel mehr absolviert.

Das könnte Dich auch interessieren: Der Ligastheniker - Gehaltsstreich beim FCB: Akzeptieren und nicht jammern

Pérez warnt: "Fußball wird ohne Super League sterben"

Champions League Vor Endspiel in Lissabon: Hazard positiv auf Corona getestet VOR 5 STUNDEN