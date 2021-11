Julian Nagelsmann hielt bis zum Ende aus.

Der Bayern-Coach hörte sich alle Redebeiträge an, war selbst dann noch vor Ort, als nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung ein Mitglied auf seinen Stuhl kletterte und ohne Mikrofon eine freie Rede hielt.

"Ich wollte interessiert zuhören und bin deshalb bis zum Ende geblieben. Die Versammlung ging leider mit einer leicht aggressiven Stimmung zu Ende", erklärte Nagelsmann nach einer relativ kurzen Nacht. Der Coach war eigenen Angaben zufolge erst um 2:36 Uhr im Bett.

Ob der angespannten Atmosphäre im Audi Dome hätten ihn die "Ordner aber lieber früher als später aus dem Saal hinausbegleitet", verriet Nagelsmann. Der 34-Jährige aber blieb, die Themenlage war interessant bis brisant.

Nagelsmann zum Katar-Streit: "Ratio-Ebene verlassen"

Vor allem die Debatte um das Sponsoring von Qatar Airways schlug angesichts der schwierigen Menschenrechtslage in dem Emirat hohe Wellen. Zumal der FC Bayern einen Spontanantrag, der eine Abstimmung der Mitglieder über das Katar-Sponsoring herbeiführen sollte, nicht zugelassen hatte.

Nagelsmann nahm auf der Pressekonferenz am Tag danach auch dazu Stellung. Er wisse zwar nicht genau, wie die Statuten seien, aber "am Ende ist es eine Frage des Rahmens, in dem man Dinge bespricht." Wenn es um Themen gehe, "die Bayern München bewegen, müssen beide Seiten vielleicht einen besseren Rahmen austüfteln". So aber sei die "Ratio-Ebene" schnell verlassen worden.

Grundsätzlich begrüßte Nagelsmann die Emotionaliät, mit der über Katar diskutiert wird. "Das Thema wirbelt die Menschen auf, auch im Klub. Dann wird es schnell emotional und nicht mehr so sachlich." Die Aufregung herrsche aber "zurecht, weil es ein wichtiges Thema ist". Klub-Präsident Herbert Hainer hatte auf der Versammlung bekräftigt, dass man den bis 2023 laufenden Katar-Vertrag erfüllen werde.

Nagelsmann: "Emotionen nicht immer perfekter Begleiter"

Nagelsmann brachte nun "einen Mediator" ins Gespräch, um zwischen den Parteien einen sachlichen Diskurs zu ermöglichen. "Emotionen sind nicht immer der perfekte Begleiter, um Lösungen zu finden", so der Trainer.

Darüber hinaus hätte bei einer Abstimmung über den Sponsoring-Vertrag auf der Jahreshauptversammlung das Problem bestanden, dass nur knapp 800 Mitglieder vor Ort waren. "Man darf nicht den Fehler machen, Meinungen von Einzelnen immer gleich allgemein zu machen. Bei 290.000 Mitgliedern ist das kein ideales Abbild und nicht repräsentativ", erläuterte Nagelsmann.

Entscheidend für den Verein sei letztlich, dass "nicht das Gefühl entsteht, dass wir hier in Lagern gegeneinander kämpfen".

Warnung vor Bielefeld: "Parallelen zu Augsburg"

Die Bayern sind in der heimischen Allianz Arena - natürlich - der haushohe Favorit, Nagelsmann aber warnt: "Bielefeld hat sich gesteigert und spielt sehr aufopferungsvoll und mit Leidenschaft. Das sind schon Parallelen zu Augsburg."

