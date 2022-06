Meister Bayern München eröffnet mit einem Auswärtsspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt die 60. Bundesliga-Saison. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei der Veröffentlichung der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt. Die Partie findet am 5. August (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) statt.

Aufgrund der Wüsten-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) geht die Bundesliga nach dem 15. Spieltag in eine längere Winterpause. Die Abstellungsperiode für die Nationalspieler beginnt am 14. November. Die Saison wird nach dem Turnier am 20. Januar 2023 fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 27. Mai 2023 terminiert.

Am ersten Bundesliga-Spieltag empfängt zudem Vizemeister Borussia Dortmund den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen zum Topspiel. Zweitliga-Meister Schalke 04 startet nach dem direkten Wiederaufstieg beim 1. FC Köln in die neue Saison. Dazu kommt es gleich zum Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC.

Bereits drei Wochen früher (15. Juli) als in der ersten Liga beginnt die Spielzeit in der 2. Bundesliga. Im Auftaktspiel treffen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 aufeinander. Im Anschluss an die WM rollt der Ball im Unterhaus ab dem 27. Januar 2023 wieder. Der erste Titel der Saison wird im Supercup zwischen den Bayern und Pokalsieger RB Leipzig vergeben. Am 30. Juli (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) spielen die beiden Teams in Leipzig gegeneinander. In der Liga muss der Rekordmeister am 16. Spieltag zu RB. Bereits zuvor steht das Topspiel beim BVB am 9. Spieltag auf dem Programm.

Der erste Spieltag im Überblick

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

1. FC Union Berlin - Hertha BSC

1. FC Köln - FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

VfL Bochum 1848 - 1. FSV Mainz 05

FC Augsburg - Sport-Club Freiburg

VfB Stuttgart - RB Leipzig

Der erste Spieltag in der 2. Liga auf einen Blick

1. FC Kaiserslautern - Hannover 96

SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel

FC St. Pauli 1. - FC Nürnberg

SC Paderborn 07 Karlsruher SC

F.C. Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim 1846

SV Sandhausen - DSC Arminia Bielefeld

SSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98

1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

