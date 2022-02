"Er hat immer wieder Momente, in denen er herausragende Pässe ins Mittelfeld spielt und eine herausragende Spieleröffnung hat, aber halt auch immer wieder Situationen, wie nach der Einwechslung in Köln, in denen er haarsträubende Fehler macht. Diese Verlässlichkeit fehlt ihm noch ein bisschen", sagte der Bayern-Coach bei der Pressekonferenz am Freitag vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (ab 15.30 Uhr im Liveticker ).