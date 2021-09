Im Alter von 14 Jahren durfte Marcel Sabitzer schon einmal die Luft an der Säbener Straße in München schnuppern. Auf Initiative seines damaligen Beraters wurde er zu einem Probetraining eingeladen.

Was für viele Nachwuchstalente die Chance des Lebens ist, weil sich so eine Gelegenheit in der Regel nur einmal ergibt, war für Sabitzer das reinste Fiasko.

Der damalige Jugendleiter des FC Bayern, Werner Kern, schilderte der "tz" seine Eindrücke vom jungen Marcel: "Er hat so schlecht trainiert, wie ich es nie zuvor erlebt habe." Der Dolchstoß für jeden ambitionierten Fußballer. Normalerweise. Zumal Sabitzer vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.

"Das war eine ganz witzige Geschichte. Ich ging damals davon aus, dass ich mir das mal anschauen soll. Dann wurde mir mitgeteilt, dass ich doch zum Probetraining hier erscheinen sollte. Davon war ich in meinen jungen Jahren nicht so begeistert und habe das einfach über mich ergehen lassen. War sicher nicht mein bester Tag", erzählte Sabitzer im Rahmen seiner Vorstellungsrunde am Donnerstag.

Sabitzer erzählt "witzige Geschichte" von Bayern-Training

Sabitzer: Klarer Karriereplan hin zum Traumverein

Im Nachhinein kann Sabitzer darüber lachen, aber es hat ihn doch länger beschäftigt. Sich hängen zu lassen, nicht alles aus sich rauszuholen, etwas über sich ergehen lassen, wie er sagt, passt nämlich so gar nicht zu seinem Naturell. "Ich bin sehr unangenehm, wenn es ums Verlieren geht, ob Spiel oder Training. Diese Mentalität habe ich von klein auf", sagte er.

Dass er beim FC Bayern eine zweite Chance bekommt, hat sich Sabitzer in den letzten Jahren hart erarbeitet. Sein Karriereplan war klar dekliniert: Peu à peu an die Spitze kommen, nicht den zweiten vor dem ersten Schritt gehen. Sechs Jahre blieb er in Leipzig, wurde Leitwolf und Kapitän. Mit 27 hat er sich seinen Kindheitstraum erfüllt: einen Vertrag beim FC Bayern.

Die Münchner Bosse haben Sabitzer nicht erst seit gestern auf dem Radar. "Wir wissen, welche Qualitäten er hat, wir haben ihn schon länger beobachtet. Und im August hat sich dann die Möglichkeit ergeben, ihn zu verpflichten", sagte Vorstandschef Oliver Kahn. Dass Julian Nagelsmann dabei eine Rolle gespielt hat, ist offensichtlich, wenngleich Sabitzer betont, dass es keinerlei Kontakt zum alten und neuen Trainer gab.

Nagelsmann wehrt sich gegen "Lügenbaron"-Vorwürfe

Kahn wehrt sich gegen den Vorwurf der "Wilderei"

Nach Nagelsmann und Dayot Upamecano angelte sich der FC Bayern mit Sabitzer den dritten Leipziger. Und immer dann, wenn die Münchner bei anderen Bundesligavereinen "wildern", ist der Vorwurf nicht weit, man wolle doch nur die Konkurrenz schwächen. Für Kahn naturgemäß ein alberner Vorwurf.

"Wir haben klare Vorstellungen und eine klare Philosophie. Wenn sich die Möglichkeit auftut, die Spieler oder einen Trainer zu holen, versuchen wir das möglich zu machen. Wir zwingen ja auch niemanden, zu uns zu kommen. Wir sind ein sehr attraktiver Klub, das zieht die Spieler zu uns", sagte der Boss.

Marcel Sabitzer liebt den Druck

Attraktivität ist das eine, der hohe Anspruch gerade beim FC Bayern das andere. Beides zusammen ist nicht für jeden verträglich, für Marcel Sabitzer gibt es indes nichts Schöneres. "Ich mag es, wenn der Druck da ist und du abliefern musst. Ich will die Druckspiele entscheiden und Titel holen. Hier bin ich richtig", sagte er.

Sabitzer ist zwar bewusst, dass er sich als Neuankömmling erstmal hinten einreihen muss, zumal der Großteil der Mannschaft zehn, elf Tage mit den Nationalteams unterwegs war. Aber allzu viel Demut ist nicht seins. Würde auch nicht passen zu jemandem, der Niederlagen verabscheut und Druck liebt.

"Die Situation hat sich für mich natürlich verändert. Bei RB war ich Kapitän und hatte einen Bonus. Hier bin jetzt erstmal Herausforderer. Es gibt auf den Positionen, die ich spielen kann, Nationalspieler mit viel Qualität. Ich werde im Training Gas geben und mit Leistung überzeugen", prophezeit Sabitzer.

Sabitzer fordert Leon Goretzka heraus

Sabitzers große Stärke ist seine Flexibilität. Er hat in Leipzig unter Nagelsmann im Mittelfeld sämtliche Positionen bekleidet. Sabitzers großes Plus ist, dass Nagelsmann während eines Spiels gerne mal das System umstellt und Spieler auf andere Positionen schiebt, auch mal mehrfach in 90 Minuten.

Es war Sabitzer aber wichtig zu betonen, auf welcher Position er sich am wohlsten fühlt: "Wenn ich mir eine Wunschposition aussuchen dürfte, wäre es die linke Acht." Dort hat es sich mit Leon Goretzka ein Spieler gemütlich gemacht, der höchsten Ansprüchen genügt und in Kürze wohl einen neuen Vertrag bis 2026 unterzeichnen wird. Einen härteren Brocken gibt es beim FC Bayern kaum aus dem Weg zu räumen. Wer aber wie Sabitzer die größtmögliche Herausforderung sucht, für den ist das ja genau das Richtige.

Eventuell darf Sabitzer ja gleich am Samstag sein Debüt für den FC Bayern geben. Der Gegner heißt RB Leipzig ( ab 18:30 Uhr im Liveticker ). Als "Spion" hat Sabitzer dem Trainerstuff der Münchner schon ein paar Tipps gegeben. "Ich habe die Vorbereitung bei RB mitgemacht und kann unseren Videoanalysten sicher etwas mitgeben", sagte er.

Ein Auswärtsspiel beim EX-Klub als Premierenspiel - schöner könnte der Start eigentlich nicht sein für Marcel Sabitzer.

