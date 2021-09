In der Nacht hatte eine Chartermaschine der litauischen Fluggesellschaft KlasJet die deutsche Mannschaft von Reykjavik aus nach Hause bringen sollen. Wegen eines Defekts an einem Notstromgenerator drehte die Maschine aber über Schottland abrupt ab und landete in Edinburgh, wo fast alle Passagiere stundenlang ausharrten.

Am Mittwoch hatte Flick das Team zu einem 4:0 (2:0) gegen Island geführt, seinem dritten Sieg im dritten Spiel als Bundestrainer.

(SID)

