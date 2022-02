Hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka wäre der junge Niederländer eine Verstärkung für das Zentrum.

Gespräche zwischen dem Management von Gravenberch, unter anderem Star-Berater Mino Raiola sowie der Vater des Teenagers und den Bayern sollen schon sehr weit fortgeschritten sein.

Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, wie Gravenberch im Interview mit "De Telegraaf" erklärte: "Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Sommer gehen werde. Was ich weiß, ist, dass ich nicht gehen werde, wenn Ajax nichts an mir verdient." Er habe "die ganze Jugend hier gespielt. Ajax war immer gut zu mir. Ich habe dem Verein viel zu verdanken. Dann kann ich nicht ablösefrei gehen. Das wird nicht passieren."

Gravenberch kann sich Wechsel ins Ausland vorstellen

Dann müsste ein Transfer aber in diesem Sommer stattfinden. Denn der Vertrag von Gravenberch bei Ajax läuft noch bis 2023. Eine angemessene Ablöse können die Niederländer daher nur noch im Sommer generieren. Laut "De Telegraaf" soll es dabei um 25 bis 30 Millionen Euro gehen. Die Bayern seien demnach bereit, diese Summe zu bezahlen.

Zu einem möglichen Wechsel ins Ausland, meinte der 19-Jährige: "Es ist nicht schlecht, aus seiner Komfortzone herauszutreten. Eine andere Liga, ein anderer Fußball, ein anderes Leben, andere Menschen um sich herum. Das kann aber auch mit 22 Jahren passieren. Ich gehe von meinen eigenen Qualitäten aus, und wenn es im nächsten Sommer passiert, bin ich bereit dafür. Aber so weit ist es noch nicht."

Unter Trainer Erik ten Hag gehörte Gravenberch bis zu seiner Coronainfektion Anfang Februar zum absoluten Stammpersonal. Bisher absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler in dieser Saison 30 Spiele. Auch in der Champions League stand Gravenberch in allen Spielen auf dem Platz und hatte somit in der Dortmunder Gruppe maßgeblichen Anteil an der Qualifikation von Ajax für das Achtelfinale.

