"Man muss versuchen, damit umzugehen, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, ob das noch Sinn macht", so Ittrich weiter.

Der Hamburger ist selbst in den Sozialen Medien aktiv, deswegen "weiß ich, was einem da blühen kann. Ich finde es aber unfassbar widerlich."

Ad

Auch Fußballspieler würden "beleidigt, diskriminiert und beschimpft", betonte der Polizeibeamte: "Ich weiß nicht, was sich Menschen einbilden das zu tun, was ein Recht sie darauf haben. Das ist doch kein rechtsfreier Raum. Ob es im Stadion oder im Internet ist - ich weiß nicht, was das soll."

Serie A Patzer im Titelkampf: Neapel verpasst Sprung auf Platz eins VOR 12 STUNDEN

Unterstützung habe er auch "aus dem psychologischen Bereich" erhalten. "Diese Gespräche haben viel gebracht. Ich habe die Hilfe gerne angenommen", sagte Zwayer bei "Sky" nach seinem Comeback Mitte Februar beim Zweitligaspiel Hannover 96 gegen Darmstadt 98.

Tuchel verteidigt Lukaku: "Nicht die Zeit, um zu lachen"

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Erst Flick, jetzt Süle - Die Ego-Politik des Hasan Salihamidzic

(SID)

Bundesliga Schiedsrichter Zwayer nach Comeback: "Ein schönes Gefühl" 14/02/2022 AM 07:52