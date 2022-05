Eine Einigung steht laut dem Bericht noch aus, doch die Bayern-Bosse wollen den 24-jährigen Stürmer offenbar unbedingt verpflichten.

Für einen Transfer von Kalajdzic müssten die Münchener angeblich zwischen 20 und 25 Millionen Euro nach Stuttgart überweisen.

Auch VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat wenig Hoffnung, dass sie den gebürtigen Wiener (Vertrag bis 2023) von einem Verbleib überzeugen können. Im Interview mit der "Sport Bild" meinte der 49-Jährige vor Kurzem: "Es wäre überragend, wenn wir ihn als Spieler und Typen behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht."

Laut Mislintat gehört Kalajdzic mittlerweile "zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa" und habe damit auf jeden Fall das Zeug, um bei einem Spitzenverein Fuß zu fassen.

Robert Lewandowski plant Abschied

Der 24-Jährige ist unter anderem als potenzieller Nachfolger von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski im Gespräch. Der Pole hatte nach dem letzten Bundesligaspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg (2:2) angedeutet, dass er die Münchener vielleicht schon im Sommer verlassen könnte . Lewandowski bestätigte zudem, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei den Bayern nicht verlängern will. Vor allem der FC Barcelona soll Interesse haben.

Kalajdzic war in dieser Saison lange Zeit an der Schulter verletzt. In 15 Saisonspielen für die Stuttgarter erzielte der Angreifer aber immerhin sechs Tore.

