Als sich Robert Lewandowski mit dem nächsten Rekord für die Ewigkeit mal wieder selbst übertroffen hatte, war Weihnachten auch für den Weltfußballer gerettet. "Jetzt genieße ich die Zeit mit der Familie und den Freunden", sagte der Torjäger von Bayern München nach seinem 43. Bundesliga-Treffer 2021 und betonte: "Wir können mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gehen."

Es hatte was von einer Drohung an die Konkurrenz, und Kapitän Manuel Neuer unterstrich sie noch. "Wir können uns auf die heißen Monate März und April freuen", sagte er, "auch auf die Champions League." Der FC Nimmersatt giert nach Weihnachtsbraten und Silvesterkarpfen auch 2022 nach den größten Fleischtöpfen.

Diesen Hunger fachte Julian Nagelsmann nach dem 4:0 (1:0) des souveränen Herbstmeisters zum Jahresabschluss gegen den VfL Wolfsburg bei seiner letzten Ansprache an die Stars weiter an. "Ich habe in der Kabine gesagt, dass ich mich freue auf die Rückrunde", berichtete der Trainer. Mit seiner ersten Halbserie beim Rekordmeister sei er abgesehen vom "skurrilen Aussetzer" im Pokal in Gladbach (0:5) "sehr zufrieden", meinte der 34-Jährige.

In weihnachtlich-beseelter Stimmung bedankte er sich, "weil es sehr angenehm ist, mit der Mannschaft zu arbeiten und sehr viel Spaß macht. Ich bin sehr, sehr glücklich." Er freue sich darauf, "den Weg so weiterzugehen, wie wir ihn eingeschlagen haben" - bis zur Schale und dem Henkelpott.

Nagelsmann mit Extra-Lob für Lewandowski und Müller

Lewandowski soll dabei wie so oft zum Titelgaranten werden. "Ich bin sehr stolz auf das gesamte Jahr", sagte er über seine Bestmarke, mit der er jene von "Bomber" Gerd Müller (1972) übertraf, "für mich war es nochmal eine höhere Stufe."

Und das Tor zum Endstand (87.) eine "ziemlich gute Art, dieses Jahr zu beenden", wie er richtig feststellte. Nagelsmann freute sich "extrem" über das "sehr schöne Tor", das "extrem schwer" zu erzielen gewesen war - mit links, Lewandowskis "in Anführungszeichen schwächerem Fuß".

Genau so "beeindruckend" fand er die Vorstellung von Thomas Müller, der sein 400. Bundesliga-Spiel mit der Führung (7.) und seiner 13. Vorlage (Rekord ausgebaut) krönte. Nagelsmann schwärmte vom "großen Einfluss" des Routiniers auf den FC Bayern und die Nationalelf, aber auch vom "extrem nahbaren" Menschen Müller:

Die Arbeit mit ihm macht viel Freude.

Einmal am Loben, stellte Nagelsmann auch Abwehrchef Dayot Upamecano ein gutes Zeugnis aus, der seinen ersten Pflichtspieltreffer im Bayern-Trikot erzielte (57.). "Er hat eine stabile Hinrunde gespielt", sagte der Chef, "mit zwei schwächeren Spielen." Die gehörten bei einem 23-Jährigen aber dazu, auch wenn er schon seit fünf Jahren Bundesliga spiele.

Salihamidzic und Neuer loben Nagelsmann: "Frischer Wind"

Auch für Nagelsmann gab es Worte der Anerkennung. Die erste Halbserie unter dem Neuen sei "sehr, sehr gut gelaufen", bilanzierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Neuer ergänzte: "Er hat frischen Wind reingebracht."

Einzelne Stars wie Leroy Sane, der sehenswert zum 3:0 traf (59.), brachte Nagelsmann deutlich voran. Er lässt variabel aus der Dreierkette eröffnen, hat die Strafraumbesetzung verbessert, dem Spiel mehr Flexibilität gegeben - "für ein halbes Jahr", meinte er selbst, "ist das schon 'ne ganze Menge".

Die Pause bis zum Trainingsauftakt am 2. Januar wollen die Bayern auch zu weiteren Impfungen nutzen. Wintertransfers sind "gar kein Thema", verriet Salihamidzic. Am 7. Januar geht's gegen Gladbach weiter - "frisch und voll motiviert", wie Sane versprach.

(SID)

