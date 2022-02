VfL-Coach Florian Kohfeldt wechselte seine Startelf im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Leipzig auf drei Positionen – die beiden Winterneuzugänge Jonas Wind und Max Kruse sollten die Wolfsburger Offensive mit gerade einmal 17 erzielten Treffern in der laufenden Spielzeit neu beleben. Renato Steffen ersetzte den angeschlagenen Jerome Roussillon. Das neue Angriffsduo durfte für den nach Burnley abgewanderten Wout Weghorst und Luca Waldschmidt von Beginn an stürmen.

Fürths Trainer Stefan Leitl tauschte seine Anfangself vom 2:1-Heimsieg gegen Mainz 05 nur einmal – Simon Asta begann anstelle des positiv auf Corona getesteten Macro Meyerhöfer.

Ad

Die Wölfe starteten mit einem ganz anderen Selbstverständnis als noch in den letzten Wochen in das von Sportvorstand Jörg Schmadtke betitelte „Endspiel“. Der VfL wirkte im eigenen Ballbesitz deutlich ballsicherer - das neue Sturmduo Wind und Kruse bescherten dem Wolfsburger Angriffsspiel neue kreative Impulse und leiteten die Führung der Gastgeber ein: Kruse setzte im Strafraum den mitgelaufenen Steffen in Szene, dessen Hereingabe vom linken Fünfereck etwas glücklich zu Aster Vrancxk durchrutschte. Das belgische Mittelfeld-Talent musste den Ball nur noch über die Linie drücken (7.).

Bundesliga Mit Star-Neuzugang ins "Endspiel": Kohfeldt setzt direkt auf Kruse 04/02/2022 AM 14:32

Nach rund einer halben Stunde kamen die Gäste aus Fürth nach und nach zu mehr Spielanteilen. VfL-Schlussmann Koen Casteels musste in Minute 28 zum ersten Mal eingreifen, als Jamie Leweling nach einer Asta-Flanke mit Umwegen aus spitzem Winkel zum Abschluss kam (28.). Kurz vor der Pause bekamen die Fürther nach einem Foul von Sebastian Bornauw an Leweling und Überprüfung durch den VAR einen Elfmeter zugesprochen, den Branimir Hrgota cool ins linke Eck verwandelte (44.).

Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff machte Vrancxk seinen Doppelpack perfekt und brachte die Wölfe nach einem kapitalen Fehler von Fürth-Schlussmann Sascha Burchert mit seinem Volleytreffer wieder in Führung (49.). Die Kleeblätter entwickelten im zweiten Durchgang kaum noch Torgefahr und mussten zusehen, wie die Kohfeldt-Schützlinge innerhalb von fünf Minuten das Spiel entschieden.

Erst fälschte Leweling einen Freistoß von Maximilian Arnold unglücklich ins eigene Tor ab (70.), ehe der eingewechselte Maximilian Phillipp nach einem missglückten Klärungsversuch der Fürther Hintermannschaft den 4:1-Endstand besorgte (75.).

Die Stimmen:

Der Tweet zum Spiel: Vrancxk trumpft groß auf

Das fiel auf: Die Wolfsburger Selbstverständlichkeit ist zurück

Während sich bei den Spielern des VfL vor der Winterpause nach einer über weite Strecken verkorksten Hinrunde und blamablen Leistungen große Unsicherheit breit machte, scheint die prominenten Winterneuzugänge bei den Wolfsburgern Aufbruchsstimmung entfacht zu haben. Die Kohfeldt-Truppe legte ein ganz anderes Selbstverständnis an Tag als noch in den Spielen zuvor und strahlten im eigenen Ballbesitz deutlich mehr Souveränität aus. Das neue Sturmduo Wind und Kruse fügten sich gut in das Wolfsburger Angriffsspiel mit ein. Die VfL-Verantwortlichen haben scheinbar die richtigen Schlüsse aus der Hinrunde gezogen.

Die Statistik: 200

Für die Wölfe war es der 200. Heimsieg in ihrer Bundesliga-Historie. Damit zogen sie in der ewigen Tabelle mit Hannover 96 nach Punkten gleich (1174 Punkte) und dürfen sich als erfolgreichsten Klub Niedersachsens bezeichnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Nagelsmanns Risiko wird belohnt

BVB-Trainer Rose über Niederlagen mit Dortmund: "Es stinkt"

Premier League Verrückte Spielervorstellung: Weghorst plötzlich in Jurassic Park 01/02/2022 AM 12:58