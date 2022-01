"Es ist immer ein Traum von mir gewesen, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen", sagte der 29 Jahre alte Niederländer, der in 118 Bundesligaspielen 59 Tore erzielte, in der VfL-Historie nur überboten von Edin Dzeko (66 Treffer).

Der FC Burnley kam bei bislang 18 Ligaspielen nur zu einem einzigen Sieg. Ihre größten sportlichen Erfolge feierten "The Clarets" (Die Weinroten) 1960/61, als sie nach ihrer bislang letzten Meisterschaft im damaligen Europapokal der Landesmeister erst im Viertelfinale am Hamburger SV scheiterten.

