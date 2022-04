Zuletzt schien eigentlich Borussia Dortmund im Rennen um den 20-Jährigen vorne zu liegen. Die BVB-Verantwortlichen sowie Salzburg sollen sich in den letzten Wochen sogar etwas angenähert haben. Die Verhandlungen waren angeblich wegen der unterschiedlichen Ablösevorstellungen ins Stocken geraten.

Die Münchener wurden zwar schon im vergangenen Jahr mit dem DFB-Talent in Verbindung gebracht. Doch seit einigen Monaten galt Dortmund als Favorit.

Durch die immer noch unsichere Zukunft von Gnabry beschäftige man sich in München nun aber auch wieder intensiver mit Adeyemi, der seinen Nationalmannschaftskollegen in der Offensive ersetzen könnte.

Der Name des gebürtigen Müncheners werde "kontrovers diskutiert", heißt es im "Kicker" weiter.

BVB und Bayern auch bei Schlotterbeck im Duell

Nicht nur bei Adeyemi könnten sich die beiden deutschen Top-Klubs aber in die Quere kommen. Denn angeblich haben die Bayern ebenso wie der BVB Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg im Visier. Der junge Verteidiger erfüllt laut "Kicker" alle wesentlichen Merkmale, die sich die Münchener Bosse von einem Abwehrspieler erhoffen.

Besonders seine umsichtige Spielweise und der Spielaufbau des 22-Jährigen habe den deutschen Rekordmeister überzeugt. Sein Vertrag in Freiburg läuft noch bis 2023, als Ablöse sind offenbar rund 25 Millionen Euro im Gespräch. Durch den ablösefreien Abgang von Niklas Süle in Richtung Dortmund wird in der Bayern-Defensive ein Platz frei.

Bei Gnabry wiederum soll vor allem Real Madrid, aber auch der FC Liverpool und Juventus Turin, Interesse zeigen. Sollte man sich in München nicht auf eine Verlängerung einigen können, ist ein Abschied des 26-Jährigen in diesem Sommer durchaus wahrscheinlich. Gnabry soll eine deutliche Gehaltserhöhung einfordern, um finanziell an das Top-Verdiener-Trio Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Thomas Müller heranzurücken.

Doch das Angebot der Münchener Bosse sei davon laut dem Bericht noch ein gutes Stück entfernt. Eine Einigung liegt somit wohl noch in weiter Ferne.

