Hertha BSC war durch das 0:2 bei Borussia Mönchengladbach am 26. Spieltag der Bundesliga auf Rang 17 und damit einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Dárdais Bank-Lacher mit Kapitän Dedryck Boyata hatte Hertha-Fans im Netz erbost, nun entschuldigte er sich.

"Die Bilder, die mich beim Spiel gegen Mönchengladbach lachend auf der Bank zeigen, haben zum Unmut vieler von euch geführt. Und das kann ich verstehen, wenn ich mir die Szenen anschaue!", schrieb der 20 Jahre alte Innenverteidiger in seiner Instagram-Story.

Dárdai ist sich Ernst der Lage bewusst

Wer ihn kenne, wisse allerdings, "dass ich für diesen Verein immer alles gegeben habe und das selbstverständlich auch weiterhin tun werde".

Er sei sich "der brisanten Lage, in der wir uns befinden, absolut bewusst und werde zusammen mit der Mannschaft alles daran setzen, aus dieser wieder rauszukommen".

Dárdai hatte in Gladbach nach einer überstandenen Sprunggelenksverletzung erstmals wieder im Kader gestanden, war aber nicht für die Hertha zum Einsatz gekommen. Insgesamt lief der Sohn der Vereinslegende Pál Dárdai in dieser Saison in zehn Pflichtspielen für Berlin auf.

Im Vorjahr war der deutsche Junioren-Nationalspieler unter seinem Vater zum Stammspieler geworden.

Magath ist bei der Hertha indes nach Ante Covic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nouri, Bruno Labbadia, Dárdai und Korkut der siebte Trainer in den vergangenen 29 Monaten.

