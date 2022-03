Baumgart wurde im Anschluss an die Partie mit Blick auf die Schmähgesänge des eigenen Anhangs deutlich: "Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay. Wir sind Sportler, und gerade wenn man diese Situation sieht, dann ist das schon sehr traurig. Traurig auch für uns alle.“

Der frühere Paderborner, der sich kurz nach Wirtz‘ Auswechslung in der 28. Minute bereits bei den Verantwortlichen der Werkself nach dem Zustand des Top-Talents erkundigt hatte, ergänzte: "Ich glaube, das hat man auch allen angemerkt, dass das schon für alle ein Schock war."

Baumgart weiter: "Dieses höhnische Begleiten haben wir leider oft in den Stadien. Das geht ja dann leider auch auf beiden Seiten. Finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist auch so unnötig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Warum einige Fans aus der Domstadt derart unsportlich auf die Verletzung reagierten, ist offensichtlich: Wirtz, der in Pulheim geboren wurde und sämtliche U-Mannschaften bei den Geißböcken durchlaufen hatte, war im Winter 2020 aus der Kölner Jugend zum ungeliebten Konkurrenten von der anderen Rheinseite gewechselt. Die beiden Klubs verbindet seit jeher – aufgrund der geographischen Nähe – eine große Rivalität.

