Beim Gastgeber aus Hoffenheim stand mit Oliver Baumann der Stammtorhüter wieder zwischen den Pfosten, der beim 6:3-Sieg gegen Greuther Fürth zuletzt verletzungsbedingt passen musste. Außerdem musste Hoffenheims Coach Sebastian Hoeneß kurzfristig auf den erkälteten Florian Grillitsch verzichten. Das brachte eine Änderung der Grundordnung auf 3-4-1-2 mit sich. Chris Richards durfte als linker Innenverteidiger beginnen. SGE-Trainer Oliver Glasner vertraute auf dieselbe Anfangself, die Union Berlin mit 2:1 besiegte.

750 Zuschauer sahen zu Beginn eine Frankfurter Mannschaft, die deutlich druckvoller als der Gegner aus Hoffenheim in die Partie startete. Auffällig zeigte sich vor allem die linke Seite der Frankfurter über Filip Kostic und Jesper Lindström. Beide hatten bei der frühen Führung der Adler ihre Füße im Spiel: Kostic und Lindström führten eine Ecke kurz aus. Lindström fand mit seiner scharfen Flanke Rafael Borré am Elfmeterpunkt, der den Ball zum frühen 1:0 in die Maschen wuchtete (15.).

Mitten in die Frankfurter Druckphase glichen die Hoffenheimer aus: Ihlas Bebou setzte Munas Dabbur an der Strafraumkante in Szene. Dieser drehte sich zweimal um die eigene Achse und legte auf den eingelaufenen Dennis Geiger quer. Hoffenheims Mittelfeldstratege brachte den Ball mit einem fulminanten Schlenzer im Winkel unter (24.).

In der Folge ließen die Gastgeber die Eintracht nicht mehr am Spiel teilhaben. Auffälligster Spieler auf Seiten der Hoffenheimer war der robuste Bebou, der auch am zweiten Treffer der Kraichgauer beteiligt war: Dabbur leitete mit einem Vertikalpass den Konter ein. Bebou kam am rechten Sechzehnereck zum Abschluss, den Trapp nach vorne vor die Füße von Georginio Rutter klatschen ließ. Der 19-jährige Angreifer setzte den Ball aus sieben Metern unter die Latte.

Die Hoffenheimer machten nach der Pause dort weiter, wo sie in Durchgang eins aufgehört hatten. In der 59. Spielminute fiel folglich das 3:1: Diadie Samassekou brachte den Ball in der linken Ecke unter. Schiedsrichter Daniel Schlager gab den Treffer aufgrund einer möglichen Abseitsstellung von Vorlagengeber Bebou zunächst nicht. Der VAR erklärte den Treffer im Nachhinein für regelkonform.

Nach dem Treffer zum 3:1 schalteten die Hoffenheimer einen Gang zurück. Paciencia bestrafte die Leichtsinnigkeit der Kraichgauer prompt mit dem 2:3-Anschlusstreffer aus Sicht der SGE. Diesmal reichte es für die Frankfurter auch in der Nachspielzeit nicht mehr für einen Lucky Punch.

Das fiel auf: Dominanter Flügel auf beiden Seiten

In der Statik beider Mannschaften kristallisierte sich schnell eine dominante Angriffsseite heraus. Während die Sinsheimer ihr Offensivspiel über den dynamischen Akpoguma und den robusten Bebou immer wieder über die rechte Seite ankurbelten, spielte Filip Kostic auf Frankfurts linkem Flügel lange den Alleinunterhalter. Der sonst so spielstarke David Raum blieb über Hoffenheims linke Seite blass, Gegenspieler Timothy Chandler beschränkte sich auf seine Defensivaufgabe.

Die Statistik zum Spiel: 5

Die TSG ist vor heimischer Kulisse eine Macht. Nach sechs Niederlagen in Serie gegen den Kontrahenten aus Frankfurt feierten die Hoffenheimer den fünften Heimsieg in Serie. Damit klettern die Kraichgauer zumindest über Nacht auf Platz vier der Tabelle.

