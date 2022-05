Sebastian Kehl hatte zuvor gesagt, er erwarte, "dass wir in dieser Woche mit Karim vorwärtskommen".

Angreifer Karim Adeyemi soll eine Sockelablöse von etwa 30 Millionen Euro kosten.

Ad

In der laufenden Saison schoss der 20-Jährige bisher in 42 Partien 23 Tore für Salzburg.

Bundesliga Nächster RB-Profi nach München? Bayern offenbar an Leipzig-Ass dran VOR EINER STUNDE

Zudem legte er noch acht weitere Treffer. In der Champions League war Adeyemi in acht Spielen an fünf Toren beteiligt.

Das könnte Dich auch interessieren: Meister Bayern staunt und feiert: "Schwerer als erwartet"

(SID)

"Das sind Kinder!" Rose mit Medien-Schelte wegen Moukoko

La Liga Atlético zwingt Real im Madrider Derby in die Knie VOR 13 STUNDEN