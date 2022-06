"Bayern bedeutet Intensität, Druckfußball mit einem deutschen Trainer", ergänzte Cissé.

Generell rate er allen seinen Nationalspielern, die vor einem Transfer stehen, Vertragsangelegenheiten schnell zu klären.

Einen Grund dafür hatte Cissé auch: "Es geht nicht nur um Sadio, sondern um alle Spieler, die sich in einer Situation befinden, in der sie einen Verein finden müssen. Es ist kompliziert. Warum? Weil es all diese Probleme sind, die uns bei der Weltmeisterschaft im November erwarten."

Er sage daher zu allen Spielern, "dass sie versuchen sollen, die Vertragsprobleme zu lösen, damit sie, wenn ihre jeweiligen Meisterschaften wieder beginnen, bereits eine Basis gefunden haben", so Senegals Nationaltrainer.

FC Liverpool verpflichtet schon Nachfolger

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind sich Bayern und Mané einig. Bei den Verhandlungen um Mané gibt es aber offenbar weiter Differenzen zwischen den Münchnern und dem FC Liverpool.

Während die Bayern bisher angeblich ein Paket (inklusive Bonuszahlungen) über 35 Millionen Euro anbieten, wollen die Engländer dem Vernehmen nach an die 50 Millionen Euro Ablöse für den 30-Jährigen.

Der Vertrag von Mané bei den Reds läuft 2023 aus. Daher kann Liverpool wohl nur noch in diesem Sommer eine Ablöse kassieren.

Seit 2016 stand der Senegalese 269 Mal für die Engländer auf dem Platz, dabei erzielte er 120 Tore und legte 48 Treffer auf. Mit Darwin Núñez verpflichtete Liverpool am Montag bereits den vermeintlichen Nachfolger für Mané

