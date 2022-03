"Am Ende dieses fantastischen Prozesses hat er die Mannschaft nicht so wachsen lassen, dass sie die letzten Schritte auf dem Weg allein gehen konnte", sagte Sammer weiter.

Sammer bezieht sich damit auf die gemeinsame Zeit bei Rekordmeister Bayern München (2013 bis 2016), wo er als Sportvorstand mit Guardiola gearbeitet hat.

Trotz der nationalen Erfolge verpassten die Bayern unter Guardiola den angestrebten Triumph in der Champions League.

"Pep hatte mit seinen Analysen immer recht, seine Maßnahmen sind fast immer genau so aufgegangen wie geplant. In der Folge hat die Mannschaft ein Stück weit das eigene Denken eingestellt", sagte Sammer: "Aber auf dem allerhöchsten Niveau kommt der Punkt, an dem eigene Entscheidungen von Spielern gefordert sind."

