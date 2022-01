Offenbar hatte der Rekordmeister Abwehrspieler Süle ein verbessertes Jahresgehalt von rund zehn Millionen Euro angeboten. Am Sonntag hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer noch bei "Sky" gesagt: "Wir haben Niklas ein Angebot gemacht. Jetzt liegt es an ihm, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren."

Nun verliert der Rekordmeister im Sommer die nächste Säule in der Defensive.

Süle wechselte 2017 für 20 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim an die Isar. Seither absolvierte der Innenverteidiger 158 Pflichtspiele für den Rekordmeister, gewann unter anderem vier Mal die deutsche Meisterschaft, zwei Mal den DFB-Pokal und die Champions League.

Auch unter Julian Nagelsmann spielt er in dieser Saison eine tragende Rolle, kommt wettbewerbsübergreifend auf 25 Einsätze. Beim 4:1-Erfolg der Bayern bei Hertha BSC am vergangenen Sonntag stand Süle über 90 Minuten auf dem Feld.

Doch auch der 34 Jahre alte Bayern-Coach, unter dem Süle in Hoffenheim sowohl in der Jugend als auch bei den Profis arbeitete, konnte den gebürtigen Frankfurter nicht von einem Verbleib überzeugen. Der Innenverteidiger möchte wohl ins Ausland.

Süle kokettiert schon länger mit einem Wechsel nach England: Bereits 2019 hatte er gegenüber " Spox " erklärt, die Premier League sei "eine der Ligen, in denen ich unbedingt mal spielen will." Schon vor seinem Transfer an die Isar hatte er über ein Engagement auf der Insel nachgedacht: "Es war eine Überlegung, in die Premier League zu gehen", erklärte Süle damals.