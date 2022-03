Alea iacta est - die Würfel sind gefallen.

Paulo Dybala wird Juventus Turin im kommenden Sommer nach insgesamt sieben Jahren verlassen . Klub-Boss Maurizio Arrivabene bestätigte am Dienstag offiziell, dass beide Partien nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts einigen konnte.

"Wir hatten ein klares, freundliches und respektvolles Treffen. Es wäre für uns ein Leichtes gewesen, niedrigere Angebote zu machen, aber das wäre gegenüber Paulo respektlos gewesen. Es hätte nicht den Respekt gezeigt, der ihm gegenüber besteht", erklärte der 65-Jährige bei "Sky Italia".

Einer der Hauptgründe sei demnach die Verpflichtung von Königstransfer Dusan Vlahovic (für rund 81 Millionen Euro von der AC Florenz) im vergangenen Winter. "Mit der Ankunft von Vlahovic stand die Position von Paulo nicht mehr im Mittelpunkt des Projekts - also wurde beschlossen, diese Entscheidung zu treffen", führte der ehemalige Ferrari-Teamchef weiter aus.

Die Aussage Arrivabenes fasst Dybalas Gesamtsituation bei Juve in den vergangenen Jahren gut zusammen. Denn wirklich im Mittelpunkt stand der 28-Jährige, dem während seiner Zeit bei Juventus immerhin 113 Tore und 48 Assists gelangen, selten. Häufig spielte er im Angriff hinter Superstars wie Mario Mandzukic, Gonzalo Higuaín, Cristiano Ronaldo und nun Vlahovic nur die zweite Geige.

An potentiellen Anlaufstellen sollte es dem talentierten Offensiv-Allrounder dennoch nicht mangeln.

Gab es in der jüngeren Vergangenheit Transfergerüchte rund um Dybala, war der FC Bayern meist nicht weit. Die Ursache dafür ist ein Interview von Karl-Heinz Rummenigge aus dem Jahr 2017.

"Es gibt einige hervorragende Spieler auf dem Markt. Wenn ich an einen denke, den ich gerne zum FC Bayern holen würde, fällt mir einer ein wie Dybala", sagte Bayerns damaliger Vorstandsvorsitzender dem "Corriere dello Sport".

Doch damit nicht genug: Ende des vergangenen Kalenderjahres legte Rummenigge nochmal nach und verriet, dass der Rekordmeister vor einigen Jahren ernsthaft am Argentinier - damals noch in Diensten von US Palermo - interessiert war . "Er ist ein überragendes Talent, hat aber seine Höhen und Tiefen", erklärte er gegenüber "Tuttosport".