Die Ergebnisse dieser Testreihe werden am Mittwoch erwartet.

Das Bundesliga-Gastspiel bei Union Berlin sei "nach dem gegenwärtigen Stand nicht gefährdet", teilte RB mit. Man stehe weiterhin wie gehabt in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Leipzig war zuletzt akut von mehreren positiven Fällen betroffen gewesen.

Unter anderem verpassten Chefcoach Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulacsi wegen positiver Tests die vergangenen beiden Spiele in der Champions League beim FC Brügge (5:0) sowie am Wochenende in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (1:3).

(SID)

