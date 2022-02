FC-Trainer Steffen Baumgart musste ohne seinen Star-Stürmer Anthony Modeste auskommen. Der 14-fache Torschütze der laufenden Bundesligasaison stand krankheitsbedingt nicht zur Verfügung und wurde von Sebastian Anderson ersetzt. Beweisen konnte sich der schwedische Offensivakteur allerdings nicht, weil RB Leipzig zunehmend spielbestimmend war.

Trotz der Dominanz der Hausherren warteten die Fans des amtierenden Vizemeisters lange auf eine gefährliche Chance ihrer Mannschaft. In der 23. Spielminute klingelte es fast im Kasten von Marvin Schwäbe. Amadou Haidara startete blitzschnell einen Konter und leitete die Kugel an Angeliño weiter, der wiederum links im Strafraum Christopher Nkunku einschaltete. Der Franzose wollte querlegen, doch Luca Kilian rettete Zentimeter vor der Linie.

Im Anschluss saß der Ball allerdings. Timo Hübner verursachte knapp vor der Strafraumgrenze mit einem Foul an Dani Olmo einen Freistoß. Dieser sollte aus Sicht des 1. FC Köln fatale Folgen haben, denn Nkunku trat an und verwandelte traumhaft links oben unhaltbar für Geißböcke-Torwart Schwäbe.

Mit dieser auf dem Papier knappen, aber ungefährdeten Führung ging es in die Kabinen. Köln wirkte zu Beginn des zweiten Durchgangs wacher, doch der Optimismus hielt nicht lange an. Haidara bediente Mittelfeldkollege Olmo, der die Kugel aus etwa 20 Metern und halbrechter Position ins lange untere Eck jagte (54.). Fast unmittelbar danach raubte Leipzig den Gästen endgültig die Hoffnungen auf einen Punktgewinn. Nkunku startete einen Konter und leitete schließlich zu Olmo weiter. Der Spanier bewahrte einen kühlen Kopf und legte auf den Elfmeterpunkt zu Angeliño quer, der mühelos einschob (57.).

Steffen Baumgart reagierte auf die Ereignisse und wechselte dreimal, darunter bekam auch Dejan Ljubicic seine Chance (62.) und wusste zu überzeugen. Die Kölner trauten sich schließlich ein paar Mal vor das gegnerische Tor, doch große Gefahr konnten sie dabei nicht ausstrahlen. In der letzten Spielminute belohnte sich der FC dann für seine Bemühungen und traf in Person des zuvor eingewechselten Tim Lemperle per Kopf zum 1:3.

Das spanische Duo um Olmo und Angeliño war am heutigen Erfolg maßgeblich beteiligt. Beiden Akteuren gelang je ein Treffer.

Das fiel auf: Niederlage gegen Bayern? Kein Problem!

Trotz der Pleite am vergangenen Wochenende präsentierte sich RB Leipzig äußerst konzentriert und motiviert. Nachdem es bereits nach einer Stunde 3:0 stand, gaben die Roten Bullen die Partie nicht mehr aus der Hand und beendeten die Partie souverän mit einem Sieg. Besonders das Trio Nkunku, Olmo und Angeliño stach heraus. Den Gegentreffer in der Nachspielzeit konnte es allerdings nicht verhindern.

Die Statistik: Null

Noch nie hat Domenico Tedesco in seiner professionellen Trainerkarriere gegen den 1. FC Köln verloren. Auch heute war ziemlich früh klar, dass diese Serie verlängert werden wird.

